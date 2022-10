AIR MORE MONEY

MO' MONEY

170,00 €

El 1996 va ser l'any del llançament de les Air Money i les Air More Uptempo, que van canviar el món de les sabatilles per sempre amb els seus dissenys extravagants i un ús dels compartiments Air sense parió. Vint-i-un anys després, tot ens ha dut fins aquí: les Air More Money, una audaç combinació dels dos models. Presenten una coberta desmuntable amb el nom escrit en lletres grans i atrevides i un símbol del dòlar adorna la part posterior del taló mentre que les unitats Air Sole recorren la longitud del peu per oferir un amortiment còmode i un aspecte flexible. Les Air More Money, acabades d'estrenar i propenses a la inflació, són l'excusa perfecta per ser cobdiciós.