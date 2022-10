Les Air Money i les More Uptempo van ser els dos models per al bàsquet més representatius dels 90. Lletres grans i cridaneres. Air visible. Dissenys imponents. Ara, dues dècades després, han inspirat la creació d'un nou model: les Air More Money. Aquestes sabatilles incorporen una cobertura extraïble, el símbol del dòlar al taló, una unitat Air-Sole de llargada completa i molta expectació. Descobreix l'última combinació de colors en negre amb detalls en plata metal·litzat i platí pur.