Quan les Air Money i les Uptempo es van llançar l'any 1996, tot en elles, des de l'Air visible fins a les seves lletres majúscules, era molt atrevit. Per tant, era lògic pensar que qualsevol combinació dels dos models hauria de capturar aquest mateix esperit intrèpid d'innovació. Et donem la benvinguda a les Air More Money, una combinació (fusió?, barreja?) creativa i audaç que es fa realitat vint anys després de l'aparició de les seves predecessores. El recobriment extraïble presenta el nom de les sabatilles imprès en lletres grans i atrevides per eliminar qualsevol confusió. Un símbol del dòlar adorna la part posterior del taló mentre que les unitats Air Sole recorren la llargada del peu per oferir un amortiment còmode i un aspecte flexible. Les Air More Money, sempre en la bombolla, però mai en recessió, no tenen por de ser audaces.