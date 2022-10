El tsugaru shamisen de Londres

Per a l'Alessandra, membre del grup que acaba de complir els 16 anys, unir-se al Tsugaru Shamisen fa dos anys ha estat una manera d'expressar-se i transmetre una actitud enèrgica i impactant. És un so que la va captivar a l'instant. Va presenciar una actuació d'en Hibiki a un festival de música de la ciutat i va tornar directa a casa per dir-li a la seva mare que el volia aprendre a tocar.

Al DJ Takaki, immers normalment en els ritmes electrònics alemanys, li va passar una cosa semblant. La ressonància i versatilitat sorprenents del Tsugaru Shamisen li van oferir una nova perspectiva per a la música electrònica.

Tot i que encara no hi ha gaires músics professionals de shamisen fora del Japó, el Tsugaru Shamisen experimenta actualment un "renaixement", tal com l'anomena la Juliette. La seva afició per les bandes de rock japoneses amb instruments tradicionals la va portar a formar part del grup ara fa tres anys

Els membres de la banda estan entusiasmats amb el futur i, si el destí els acompanya, faran arribar el Tsugaru Shamisen fins a molts altres indrets. "Conec algú que toca el violí i la cornamusa i m'encantaria poder combinar aquests dos sons diferents amb el Shamisen", explica la Juliette.

Amb grups i músics tan diversos atrets pel Tsugaru Shamisen, és un moment emocionant per formar part d'una comunitat mundial que no para de créixer.