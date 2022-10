Coneix les dones del FC Barcelona

El FC Barcelona Femení avança implacablement. Tanmateix, per pujar de nivell es necessiten les unes a les altres, encara que el seu gran objectiu no estigui mai al seu abast.

"Tenim una mentalitat guanyadora perquè aspirem a ser perfectes, però al mateix temps sabem que la perfecció no existeix", explica la vicecapitana Alexia Putellas. "Sempre hi haurà coses per millorar", diu.

És per això que el FC Barcelona Femení surt a jugar al camp cada temporada: per millorar totes juntes. Descobreix més informació sobre com s'entrena aquest equip per aconseguir títols.