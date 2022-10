Fa 33 anys, les Nike Air Max van introduir l'Air visible, van trencar els estàndards existents i en van establir de nous. Aquesta temporada, destaquem els atletes, els artistes i les persones rebels que fan el mateix.

A la nova generació d'atletes sempre se'ls ha dit que han de ser els millors i que han de seguir els mateixos passos de les generacions anteriors. Naomi Osaka no hi està d'acord; no vol seguir aquestes normes i, per això, fa el possible per trencar-les. Va passar de ser gairebé una desconeguda a una de les millors jugadores de tennis del món, i ho va aconseguir a la seva manera. "He arribat fins aquí sent jo mateixa i això no ho vull canviar", explica Naomi.