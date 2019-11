Tarryn Alberts AF-1

"A l'escola So Dope Dance Academy no només s'hi fan classes de dansa", explica. "A nivell pràctic, s'entrena la disciplina. A casa seva potser no tenen normes, i el concepte de temps és molt difós aquí, perquè a l'Àfrica les coses es prenen més amb calma. Pensem que tenim temps, però no és així: cal arribar d'hora a la feina, als assajos i a molts altres esdeveniments de la vida".

"També treballem la confiança", continua Tarryn. "La gent de color no té seguretat en si mateixa i entra en una habitació mirant al terra. En aquesta comunitat, és possible que les famílies dels nens i les nenes no disposin de temps per fomentar la seva autoestima. Aquí, en aquest espai segur, a través de la dansa, creem una família i un sentiment de pertinença que els dona seguretat i perspectives a llarg termini, una sèrie de coses que potser no tenen a casa".

Tarryn sempre pensa en la manera com aquestes petites lliçons a la seva acadèmia poden ajudar a millorar el futur dels seus alumnes. Cada dia comença amb un taller especial: la mà poderosa. Cada nen i nena tria cinc qualitats (una per cada dit) en què es vol centrar aquell dia. Poden dir que saben cuidar els altres, que són perseverants, que són honestos, que són dignes de confiança, que són responsables... qualsevol virtut que es vegin a si mateixos. Llavors fan uns exercicis de respiració amb les mans per assegurar que sempre tinguin presents aquestes qualitats.

Amb aquests pilars bàsics de disciplina i seguretat en ells mateixos, la dansa ofereix als nens i les nenes l'oportunitat de transportar-se, tant de manera física com mental.