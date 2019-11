Gran part de la seva missió se centra en un dels seus projectes més importants fins ara: À la Manière De (ALMD), la batalla de ball que va fundar l'any 2018. Laura, que ha participat en moltes batalles durant la seva carrera, sap millor que ningú el poder que tenen aquestes competicions a l'hora d'inspirar els ballarins. En aquests espais els ballarins no només competeixen, sinó que s'uneixen, es coneixen, col·laboren i, el més important, aprenen els uns dels altres.

Amb ALMD, Laura desitja portar encara més lluny aquesta atmosfera d'unió, aquesta comunitat col·laborativa, obrint-la a tothom. Està oberta a totes les disciplines de dansa, des del ballet fins a la dansa urbana, el jazz o el hip-hop, així com a tots els entorns socioculturals. "Volia fer un esdeveniment gratuït per a tothom, per poder gaudir plegats d'aquest moment i que ningú pensés 'no puc assistir-hi, no tinc diners'", afirma. "Vull que sigui el més accessible possible per crear junts un ambient alegre".

Laura va començar amb ALMD perquè la gent pogués millorar les seves capacitats i "arribar encara més lluny". Amb les conviccions fermes que té Laura per a aquesta batalla, no hi ha límits a l'hora d'aprendre i millorar. No existeixen les barreres socials o econòmiques per a ningú: tothom és benvingut. També els jutges, que estableixen les seves pròpies temàtiques per a cada ronda i que provenen de diferents entorns i sectors.

Per a Laura, es tracta d'unir persones de tots els àmbits socials per crear el millor mitjà d'expressió artística. "És una manera de fer que els ballarins arribin més lluny i de reunir les diferents comunitats en un mateix punt de trobada", explica Laura. "Si barregem cultures, estils i comunitats, podrem unir-nos. Si estem junts i ens mantenim units tindrem més força i aconseguirem marcar la diferència".

En mig de tota la filosofia que envolta la seva disciplina i els seus somnis, Laura es manté centrada. "És una forma d'entreteniment", afirma i riu. "Ballar o veure com algú balla fa feliç a la gent. La dansa ho fa tot més bonic".