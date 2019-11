Ekin Bernay AF-1

Només vuit anys més tard, el somni d'infantesa d'Ekin es va fer realitat i va guanyar la competició Dance to LA de Nike juntament amb quatre noies més de tot el món. "Va ser màgic", recorda Ekin. "Em va ensenyar que podia explicar la meva història a nivell mundial". Però el seu trajecte no va acabar aquí: la competició no va ser només una oportunitat única per impulsar el seu currículum, sinó que va fer que Ekin es convertís en Nike Athlete amb només 18 anys.

La gran habilitat d'Ekin es deixava veure en les seves actuacions a tot el món, però per a ella, la dansa no era només un espectacle, sinó una necessitat i una manera de descobrir-se a si mateixa i de guarir-se. Més tard, això la va motivar per començar la seva carrera en el món de la Dansa Moviment Teràpia. "Hi havia una època en què no em venia de gust ballar ni expressar-me. Crec que tenia depressió", explica. "Sabia que volia fer alguna cosa que m'ajudés a mi mateixa i a altres persones. Dedicar-me a l'entreteniment no era prou per a mi".

Així doncs, Ekin va fer un gir de 180 graus i ara és una especialista qualificada en Dansa Moviment Teràpia que treballa a Istanbul i a Londres. A nivell clínic, es dedica al camp de la salut mental per a adults i organitza sessions setmanals de teràpia de grup a casa per a adults amb afeccions mentals greus i persistents. Evidentment, a les sessions es treballa molt amb el moviment, i gairebé sempre amb la música, però també es dediquen a la pràctica de parlar, compartir i connectar emocionalment els uns amb els altres.