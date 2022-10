ACG estiu 2021

Et presentem l'art d'estiuejar: a més de ser una temporada, és un estil de vida. És el moment de les xancletes i el sol, de sentir el vent a la cara i de gaudir de la tranquil·litat de tenir tot el temps del món quan surts a l'aire lliure. I no hi ha millor lloc per estiuejar que Hawaii. Aquesta illa és tot un món de microclimes: trobaràs des d'herbassars secs fins a selves pluvials humides, tundres elevades i terrenys muntanyosos d'ensomni. Passeja per un camp de lava, refresca't sota una cascada, reflexiona sobre la vida en una cova o contempla les estrelles sota les palmeres. Les possibilitats són infinites.



Les Air Deschutz, un model llegendari per a l'estiu, tornen amb una col·laboració especial amb Sig Zane. La jaqueta Cinder Cone Windshell i la dessuadora amb caputxa Lava Tree Quick aporten un toc misteriós. Les samarretes i les dessuadores Wyland connecten amb els mamífers marins sociables. I la faldilla Trail t'acompanyarà pels camins menys coneguts amb un estil atrevit. Surt a l'aire lliure i gaudeix de l'aventura que és estiuejar.