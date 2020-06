Viu el present

Un exercici que he fet servir amb els atletes que es posen nerviosos abans del partit està vinculat amb l'himne nacional. Els dic que, mentre soni l'himne, escullin alguna cosa (per exemple, les ratlles de l'uniforme de l'àrbitre) i s'hi centrin. També és útil comprovar el cos, notar on s'acumula la tensió i ser conscients de sensacions com ara la fermesa amb què els seus peus estan sobre el terra. Totes aquestes són estratègies diferents destinades a connectar-te amb el moment actual.



Al cap i a la fi, el passat ja ha passat i no el pots canviar, i el futur és un interrogant. Per tant, la millor manera de preparar-te per a l'èxit és "viure el present" i ser conscient del moment i del lloc on ets.



La propera vegada que comencis a recordar errors del passat o a preocupar-te pel futur, atura't, fes una respiració profunda i procura viure el present.