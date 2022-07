Quins són els símptomes d'un esquinç del manegot dels rotatoris? Els metges expliquen com es tracta | Article "OGC"

Si creus que tens una lesió al manegot dels rotatoris, el primer que has de fer és anar al metge. "Et farà una exploració, una radiografia i segurament una ressonància magnètica per poder tenir un diagnòstic acurat", indica Metzl. Quan sàpigues què et passa a l'espatlla, podràs determinar els passos que has de seguir.

En funció de l'edat, la causa i la gravetat de la lesió, i els possibles danys a altres estructures de l'espatlla, pot ser que calgui operar per recuperar completament la funcionalitat de l'espatlla.

"Això passa quan hi ha una ruptura completa del múscul o, més habitualment, a la unió entre el múscul i el tendó", explica Yuen. Les operacions del manegot dels rotatoris s'han de prendre seriosament.

"La recuperació d'una operació del manegot dels rotatoris pot durar de sis mesos a un any, preferiblement amb exercicis d'espatlles regulars després d'aquest període", indica Yuen.

Per sort, no totes les lesions del manegot dels rotatoris requereixen cirurgia. "En realitat, en la majoria de casos no és necessària", afirma Metzl. "Recomanem provar altres mètodes primer".

Si et planteges no operar-te o la teva lesió no requereix cirurgia, el pas següent seria anar a un fisioterapeuta, preferiblement especialitzat en ortopèdia o medicina esportiva. Segons Yuen, com que el manegot dels rotatoris no treballa sol, sinó que és responsable d'estabilitzar l'espatlla mentre altres músculs produeixen els moviments, el procés de recuperació inclourà exercicis que, primer, reforcin el manegot dels rotatoris i, després, l'impliquin en moviments més funcionals.

"L'especialista en fisioteràpia et recomanarà exercicis de força i moviment per recuperar la funcionalitat i millorar els teus punts febles", afegeix. "Les prioritats són reduir el dolor disminuint la inflamació i augmentant el flux sanguini, recuperar completament la mobilitat de l'espatlla i, després, enfortir els músculs del manegot dels rotatoris i els grans músculs de l'espatlla i l'escàpula".

Seguir el pla de tractament d'un terapeuta et pot ajudar a recuperar la força i l'estabilitat de l'espatlla, i continuar fent els exercicis pot ajudar a prevenir futures lesions del manegot dels rotatoris.



Text: Amy Schlinger, entrenadora personal certificada per l'NASM