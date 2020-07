Torna a entrenar els desequilibris amb exercicis de mobilitat

Per això la mobilitat és tan important per tornar a ensenyar al cos la manera correcta de moure's. Potser tens moltes ganes de fer només la part més intensa dels entrenaments perquè penses que només et cal cremar el nombre màxim de calories i et saltes l'escalfament i el refredament. Potser aquestes parts et semblen menys emocionants, o potser no són còmodes perquè et fan estirar i moure el cos de manera diferent... però és precisament per això que són tan importants.



Fer estiraments actius i exercicis de mobilitat abans i després de l'entrenament afavoreix l'estabilitat i la flexibilitat del cos. L'escalfament prepara el cos per als moviments que faràs durant la resta de l'entrenament, perquè no mantinguis ni compensis en excés els patrons desiguals que has anat adoptant a través de posicions i moviments repetits. El refredament et prepara per moure't de manera correcta durant la resta del dia.



No t'oblidis de l'escalfament i el refredament en cada entrenament. Aquestes dues parts són tan importants com l'exercici intens que hi ha entremig. Pensa que estàs millorant l'equilibri de la teva vida a través de l'equilibri del cos.