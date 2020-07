Sis entrenaments amb corda de batalla per obtenir resultats ràpidament

6 moviments per fer amb cordes de batalla

Aquesta combinació t'activarà mitjançant diversos moviments, afavorirà l'estabilitat i la potència, i suposarà tot un repte per a la teva coordinació. Podràs generar força des de la part inferior del cos i activar el tors per aprofitar al màxim cada repetició. Si vols augmentar la intensitat, posa't més a prop del punt d'ancoratge: com més fluixes estiguin les cordes, més intens serà el teu treball per colpejar-les i realitzar ones.



Si t'estrenes amb les cordes, intenta fer qualsevol d'aquests moviments durant 15 o 30 segons. Si ja tens experiència, fes sèries d'entre 30 segons i un minut. Sigui quina sigui la teva forma física, pots fer entre una i tres sèries d'aquests 6 moviments per a una sessió breu de càrdio i força, o incorporar els teus moviments preferits a qualsevol entrenament. Si vols accelerar el metabolisme, els descansos entre sèrie i sèrie hauran de ser molt breus. Així cremaràs més greix.



01. Ones alternes

Músculs que es treballen: espatlles, dorsals, bíceps, tríceps, abdominals, glutis



Col·loca't de cara al punt d'ancoratge, agafant la corda de manera que els palmells de les mans es mirin entre ells, com si encaixessis les mans amb els extrems de la corda. Camina cap enrere fins que la corda quedi tensa. Després, obre els peus lleugerament per fora de l'amplada dels malucs i fes un esquat petit. Mantén l'esquena recta, el pit amunt i els peus ferms, i apuja i abaixa les cordes a bon ritme, alternant els braços tan ràpid com puguis.



02. Cops potents

Músculs que es treballen: espatlles, dorsals, pit, bíceps, tríceps, abdominals, glutis



Col·loca't en la mateixa posició que al moviment anterior. Posa't de puntetes i aixeca els braços tant com puguis. A continuació, torna a la posició inicial abaixant els talons mentre dones un cop fort amb les dues cordes. Continua tan ràpid com puguis.



03. Cop rotacional

Músculs que es treballen: espatlles, dorsals, bíceps, tríceps, abdominals, glutis



Agafa els extrems de la corda per sota i camina cap enrere fins que la corda quedi tensa. Després, obre els peus lleugerament per fora de l'amplada dels malucs, fes un esquat petit i porta les mans a un lateral del cos. Posa't de puntetes mentre eleves la corda per fer un cop i gira cap a l'altre costat, formant un arc gran. Gira els peus en direcció als extrems de la corda. Immediatament després, canvia de costat i repeteix els moviments. Continua canviant de costat tan ràpid com puguis.