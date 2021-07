Retrats: domini de l'handbol amb els bessons Garate

Expliqueu-nos alguna cosa sobre el frontó de competició que la gent no sàpiga.

Melanie: Hi ha un sistema de classificació. Hi ha jugadors A, B i C. A la lliga femenina només hi ha A i B perquè hi ha molts més nois. Com que nosaltres som jugadores femenines A, ens consideren com a jugadors masculins B.



Jessenia: És una mica confús. Podria queixar-me durant hores sobre com les dones estan infravalorades al frontó. És un esport dominat per homes i moltes vegades ells pensen "Nosaltres ho fem millor i per això és el nostre esport". Per això, jo i la Melanie ens diem "Jo puc fer exactament el mateix que feu vosaltres".