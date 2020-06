Redueix els dolors musculars amb banys amb sulfat de magnesi

Descobreix per què aquest mètode demostrat és una de les millors maneres per ajudar els músculs a recuperar-se.

La recuperació és una de les eines més efectives per mantenir un bon rendiment als entrenaments. En aquest article, Ryan Flaherty explica com recuperar-se del dolor muscular per estar sempre a punt per córrer.



Els dies següents a un entrenament és normal tenir dolors musculars. Els dolors forts poden fer que vulguis saltar-te el teu pròxim entrenament, per això és molt important reduir-los i recuperar-se. El meu consell principal és molt antic, però si s'ha utilitzat durant tant de temps és perquè funciona: banya't amb sulfat de magnesi.



Pots trobar sulfat de magnesi als supermercats, a les farmàcies o a les botigues d'alimentació més petites. No cal que sigui el més car. Jo recomano prendre aquests banys de nit. Potser has vist atletes professionals en banyeres gegants plenes de gel i has pensat que per recuperar-se cal fer això, però el fred no és el més important.



A continuació et donem alguns consells:

El dia que facis exercici, pren-te un bany al vespre. Això t'ajudarà a evitar el dolor muscular. Utilitza aigua molt calenta, tan calenta com puguis sense que et resulti incòmode. Per dissoldre el sulfat, segueix les instruccions de l'embalatge. La quantitat habitual sol ser dues tasses per a una banyera normal plena d'aigua. Banya't durant 15 o 20 minuts.

Potser sembla un mètode rudimentari, però els banys amb sulfat de magnesi són una de les millors solucions del món per recuperar-se, i els seus avantatges s'han demostrat en moltes investigacions. Entrena't fins que estiguis cruixit i redueix els dolors musculars amb un bany amb sulfat de magnesi al vespre.