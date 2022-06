Pots nedar quan tens la regla? Consells d'experts

Per descomptat, la natació (i altres formes d'exercici) només et poden ajudar fins a un cert punt. Si tens un dolor intens i no et trobes bé, parla amb el teu ginecòleg o un metge. Un professional de la salut podrà determinar si els teus símptomes debilitants són causats per una altra condició subjacent, comenta la doctora Felice Gersh,autora de “PCOS SOS: A Gynecologist’s Lifeline To Naturally Restore Your Rhythms, Hormones and Happiness”.

Dweck diu: "Si experimentes dolor intens, fatiga o malestar menstrual general, la natació i altres formes d'exercici poden comportar més risc que benefici".

Només pensa en com seria d'aterridor (i perillós) que et colpegés una onada de debilitat mentre nedes al fons o al mig d'un llac. Per remarcar-ho: si no saps nedar (o simplement no t'agrada l'aigua), hi ha molts altres tipus d'exercicis com córrer, caminar o practicar ioga que et poden ajudar a obtenir una mica d'endorfines per sentir-te bé.

