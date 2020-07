Podcast Trained: Michael B. Jordan

L'èxit no és innat, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcasts "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



Acompanya Ryan en la seva conversa amb un dels actors més en forma de Hollywood, Michael B. Jordan. En aquest episodi, descobrirem que Michael no només va al gimnàs per lluir a la gran pantalla. Amb l'ajuda del seu entrenador personal Corey Calliet, ha convertit l'entrenament en un estil de vida. Michael i Corey descriuen els seus règims d'entrenament per al cine, expliquen com han creat un vincle indestructible entre ells i parlen sobre el seu esforç constant per donar el millor de si mateixos.