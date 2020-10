Per què els horaris dels àpats són importants

Per exemple, és possible que no dinis com cal i aguantis el dia a base de snacks, o que t'oblidis de menjar quan tens molta feina i que més tard t'omplis de cop amb el que tinguis més a mà. Potser menges bé durant tota la setmana, però després, el dissabte, et descontroles. O potser et quedes despert fins les 2 de la matinada mentre mires un capítol rere un altre i no pares de portar-te menjar a la boca.

Saltar-nos àpats, menjar més del compte i tenir un horari d'alimentació irregular té efectes molt importants en el cos. Segons dos estudis publicats a la revista Proceedings of the Nutrition Society, les persones que mengen de manera menys regular tenen un índex de massa corporal més alt i una pressió sanguínia més elevada que aquells que mantenen una rutina constant i previsible pel que fa als àpats. Quan mengem de forma menys controlada, la grelina, l'hormona que regula la gana, deixa de funcionar. En lloc d'impulsar-nos a menjar de manera natural quan el cos necessita energia, la grelina intenta regular els efectes de l'excés o la falta d'alimentació. Com a conseqüència, deixem de ser conscients de quan tenim gana i quan no, i això fa que ens saltem encara més àpats o que mengem encara més compulsivament.

St. Pierre explica el que ha vist que passa quan els seus clients se salten accidentalment el seu esmorzar habitual, o fins i tot el dinar. "Arribats a aquest punt, la gana es torna instintiva i la persona menja qualsevol cosa que tingui al seu abast, perquè s'ha esperat tant que es dedica a menjar i menjar fins que s'omple del tot". Cal tenir en compte que aquesta situació hipotètica és diferent d'una alimentació amb restriccions voluntàries i estructurades, en què la persona redueix el temps que dedica a menjar. Si bé la primera situació és de descontrol i fa que el cos entri en un espiral de gana, la segona és una acció intencionada i constant.

La desestabilització de la grelina pot tenir altres efectes negatius successius en la salut, segons els investigadors britànics que van dur a terme els estudis recents. La falta de grelina afecta tot el ritme circadiari, el cicle natural que controla la digestió i la capacitat del cos de metabolitzar el menjar i regular el sucre i el colesterol.