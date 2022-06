La nova fera: A’ja Wilson

Alguna vegada havies pensat que ser atleta et convertiria en una persona influent? Què vols aconseguir quan et fas escoltar?

A'JA: És increïble, però he trigat tot aquest darrer any a adonar-me de la influència que tenim les dones de la WNBA. La gent estava expectant per veure què dèiem o què fèiem. Això és molt impactant. El meu objectiu és alegrar la vida de totes les noies joves negres i inspirar-les a apuntar ben alt. Jugar a bàsquet professionalment em va donar la seguretat per centrar-me en la meva vida dins i fora de la pista. Crec que no hauria trobat la meva veu ni el meu esperit i no seria com soc sense el bàsquet. Aquest esport m'ha ajudat a obrir una porta, però jo li he pogut donar el meu toc personal.