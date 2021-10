Com pots trobar una mitja de compressió per als bessons

Les mitges de compressió per als bessons haurien d'anar cenyides a la pell. Si et van folgades, no t'oferiran compressió i, per tant, no seran efectives.

Potser et semblaran estretes quan te les posis per primera vegada, però no ho haurien de ser tant que et limitin la mobilitat. Com a norma general, si les mitges per als bessons et provoquen dolor o entumiment, busca una talla més.