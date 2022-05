Mal d'esquena durant l'embaràs? Pot ser que et calgui corregir la postura

Parlem ara de la teva part superior de l'esquena i el tronc, que et recolzen mentre et mous, quan estàs dempeus i fins i tot quan t'asseus. Per augmentar la seva resistència, fes una mica d'entrenament de força focalitzat. Per a la part superior de l'esquena, comença amb exercicis d'estirament, com el rem inclinat, diu Proulx. Treballar aquesta zona té l'avantatge afegit d'ajudar-te en el postpart, quan el teu nadó passa d'estar dins teu a estar fora (pensa que fins i tot un nadó et semblarà que pesa al cap d'una estona).

Per exercitar l'enfortiment del tors i la resistència, Proulx recomana carregar el pes rus (caminar mentre carregues un pes rus en una o en les dues mans) i el press pallof (consulta a Google aquest exercici per saber com fer-lo correctament o segueix les instruccions d'un entrenador certificat o d'un fisioterapeuta). Per enfortir els malucs, que haurien d'ajudar a estabilitzar la pelvis, barreja ponts de gluti i esquats a la teva rutina i afegeix-hi una banda de resistència per augmentar l'estímul.