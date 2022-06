Mà a mà: Fran Kirby i Jordan Henderson

Fran: No n'estic gaire segura. Crec que és més difícil recuperar-se d'una derrota que d'una victòria. He guanyat la lliga amb el Chelsea unes quantes vegades i ho he gaudit sempre. Aquests darrers anys, però, he après a no alegrar-me massa quan les coses van bé, i a no decebre'm en excés quan van malament. Si no, vius en una muntanya russa emocional, amb onades constants de tristesa i felicitat. Les emocions afecten tot el que fas i tot allò que t'agrada o t'agradava fer.



Jordan: Totalment d'acord. Crec que és molt important com a atleta no deixar-se endur per emocions massa intenses. Si miro enrere, crec que per a mi era més fàcil reaccionar a les derrotes, com quan vam perdre la final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid o quan se'ns va escapar la Premier League. Em va saber tant greu que, just després, vaig pensar que ho havíem de tornar a fer i anar un pas més enllà. Després d'una derrota, tens un incentiu per intentar millorar i remuntar.



Fran: En el nostre sector, hi ha d'haver un equip guanyador i un de perdedor, i no sempre pots guanyar. Evidentment, em sap greu perdre, perquè no m'agrada. Soc molt competitiva i vull guanyar fins i tot quan m'entreno. Vaig haver de canviar de mentalitat per prendre'm les derrotes com un procés d'aprenentatge.



Jordan: Entenc el que dius. Sempre penso que per tenir èxit has d'haver perdut, i això ho aprens amb l'experiència. Has de sentir la derrota. Has de viure el procés que tot et vagi en contra. Quan jugava al Liverpool de jove, les adversitats que vaig passar van ser una part important del meu recorregut i del meu creixement. Et fan més fort. Et preparen per ser millor la propera vegada. Si miro enrere, penso que, si no haguéssim perdut la final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid, potser no l'hauríem guanyat l'any següent. Passa el mateix amb la Premier League: si no l'haguéssim perdut com la vam perdre, potser no l'hauríem guanyat l'any següent.