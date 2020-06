Gambades laterals perfectes i variacions

Quan pots fer aquest exercici

Si ets principiant, comença per dominar la postura (trobaràs més informació a continuació). Comença amb 2 o 3 sèries de 8 a 10 repeticions per cama. Tingues com a objectiu fer repeticions de qualitat (és a dir, mou-te lentament i mantén el control) amb només el pes corporal. Si tens un nivell avançat, també hauries de comprovar ràpidament la posició i, després, pots afegir pes, augmentar la quantitat de sèries i repeticions, i començar a afegir variacions per augmentar la intensitat.



Pots afegir les gambades laterals a qualsevol entrenament a casa o quan siguis de viatge. Considera la possibilitat d'afegir pes per maximitzar una sessió d'entrenament de força, o incorporar gambades laterals amb salts o mentre camines a un circuit HIIT per augmentar el ritme cardíac.



Independentment de quin sigui el teu entrenament, dedica abans uns minuts a fer exercicis de mobilitat per obrir els malucs i exercicis d'activació per activar els glutis, preparar els músculs i millorar el rang de moviment.