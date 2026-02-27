La futbolista Florine Kouessan i el seu club, el Witch FC

Una revolució fabulosa: una futbolista impulsa l'equip parisenc més creatiu
Atletes*
Florine Kouessan s'esforça per construir un equip (el Witch FC) que reflecteixi el seu món.
"Retrats" és una sèrie que ens descobreix atletes aficionats de tot el món.
Tots els equips de futbol necessiten jugadors enginyosos i el Witch FC n'està ple. El club parisenc està compost exclusivament de dones artistes i creatives, tant veteranes com principiants en aquest esport.
Ens hem trobat amb l'escriptora i creadora Florine Kouessan, una de les jugadores estrella del Witch FC, al parc de Saint-Paul, just davant de l'església Saint-Paul-Saint-Louis de París, un edifici dels jesuïtes del segle XVII al centre de Marais. Florine ens parla de la seva passió per l'esport i de com es va integrar en un equip inesperat de dones creatives que juguen a futbol.
Com et vas començar a interessar pel futbol?
Els meus pares són originaris de Togo, però jo vaig néixer a París. Tinc dos germans més petits, però ens portem pocs anys i això fa que siguem una família molt unida. Quan era petita, passava tot el meu temps d'oci amb ells i els altres nens del nostre edifici. Els més petits només necessiten una pilota i ja va tot rodat. No hi havia cap nena amb qui pogués passar el temps, així que, evidentment, sempre jugava a futbol o a bàsquet sota la torre amb els meus germans i els altres nens que vivien al nostre edifici.
Com està canviant el panorama del futbol a França per a les dones?
Quan era més jove, el futbol era sens dubte una activitat que es considerava només per a nens. Els meus germans fins i tot feien broma quan volien excloure'm dient que només volien jugar amb altres nens. Però amb els anys, he notat que les dones han lluitat per fer-se un lloc: des de l'àmbit professional, que cada vegada capta més l'atenció del públic, fins al campionat nacional femení que va tenir lloc l'estiu passat o la presència cada cop més gran de les dones als mitjans. El futbol femení va passar de ser menyspreat a considerar-se natural, i ara se'n sol sentir parlar a la televisió i a les revistes.
Durant els darrers dos o tres anys, he vist coses que mai m'hauria imaginat. Veig anuncis de futbol femení i em sembla d'allò més normal. Estic encantada d'haver viscut aquesta evolució, perquè m'ha motivat a buscar un equip femení per jugar habitualment. Tot i que m'encantava jugar, no m'imaginava a mi mateixa unint-me a un equip, que és precisament el que he acabat fent.
Parla'ns una mica sobre el Witch FC.
El Witch FC és un grup de dones apassionades, aficionades a l'esport i amb moltes ganes d'aportar les seves pròpies sensibilitats a l'equip. L'equip està centrat en el futbol, però, en realitat, és una manera d'empoderar-nos. Totes volíem que el nom de l'equip transmetés una idea de poder, i les bruixes són la icona feminista definitiva. També hi ha bruixes bones. Però, igual que els equips de patinadores, volíem tenir un nom col·lectiu que no mencionés cap lloc específic.
Què aportes a l'equip?
Puc jugar al centre del camp o a la defensa. M'agrada córrer i donar-ho tot, i m'encanta poder moure'm d'un costat a l'altre del camp i canviar el curs del partit als dos extrems. Al centre del camp tinc llibertat per córrer, participar en el partit i, fins i tot, influir en el resultat si tinc prou energia. Les meves companyes diuen que en tinc molta i que m'implico molt. Això és tot el que vull: divertir-me i que les meves companyes sàpiguen que participo al cent per cent.
"M'encanta poder moure'm d'un costat a l'altre del camp i canviar el curs del partit als dos extrems".
Com és l'experiència de jugar amb gent amb qui tens afinitats?
A mesura que s'enforteix el vincle de l'equip, veus que totes les companyes es donen suport les unes a les altres, tant en la vida laboral com al camp. Per exemple, una de nosaltres ha escrit el guió que sempre havia volgut, una altra ha pintat més i jo he començat a fer classes de teatre amb una companya de l'equip. Aquests són només alguns exemples de com la solidaritat entre dones pot ajudar-nos a fer realitat els nostres somnis. El suport incondicional de les teves amistats t'aporta molta confiança en tu mateixa.
Text: Massaër Ndiaye
Fotografia: Manuel Obadia-Wills
Informada: octubre del 2020