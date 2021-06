La futbolista Florine Kouessan i el seu club, el Witch FC

Com està canviant el panorama del futbol a França per a les dones?

Quan era més jove, el futbol era sens dubte una activitat que es considerava només per a nens. Els meus germans fins i tot feien broma quan volien excloure'm dient que només volien jugar amb altres nens. Però amb els anys, he notat que les dones han lluitat per fer-se un lloc: des de l'àmbit professional, que cada vegada capta més l'atenció del públic, fins al campionat nacional femení que va tenir lloc l'estiu passat o la presència cada cop més gran de les dones als mitjans. El futbol femení va passar de ser menyspreat a considerar-se natural, i ara se'n sol sentir parlar a la televisió i a les revistes.



Durant els darrers dos o tres anys, he vist coses que mai m'hauria imaginat. Veig anuncis de futbol femení i em sembla d'allò més normal. Estic encantada d'haver viscut aquesta evolució, perquè m'ha motivat a buscar un equip femení per jugar habitualment. Tot i que m'encantava jugar, no m'imaginava a mi mateixa unint-me a un equip, que és precisament el que he acabat fent.