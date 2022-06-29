El jugador de l'NBA DeMar DeRozan parla sobre la desestigmatització de la salut mental

Podcast Trained: Mostra qui ets amb DeMar DeRozan
Consells
Quan DeMar DeRozan va arribar al límit, va ajudar a trencar l'estigma que hi ha entorn dels atletes i la salut mental. Escolta'l ara.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
El febrer de l'any 2018, l'estrella de l'NBA DeMar DeRozan va impactar el món amb el tuit següent: "This depression got the best of me" (Aquesta depressió m'ha superat). Ho va escriure impulsivament, però la piulada va tenir un gran efecte en l'estigma que hi ha entorn dels atletes i la salut mental. En aquest episodi, DeMar s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos com el fet d'admetre la seva depressió el va ajudar a sentir-se més alleujat i va influir en l'àmbit esportiu perquè es doni més importància a la salut mental. També ens parla de les dures lliçons que va aprendre durant la infantesa, de com superar les derrotes a la pista i de la pèrdua del seu pare. La voluntat de DeMar de mostrar-se vulnerable li ha donat un impuls mental, tant en el bàsquet com en la seva vida personal. Ara, fa servir la seva veu per animar altres atletes a sincerar-se i per ensenyar els valor de l'autoestima, l'autoconsciència i l'autoconfiança a la propera generació.
"Només vius una vegada, així que has d'intentar deixar una empremta en aquest joc".
DeMar DeRozan
Quatre vegades All-Star de l'NBA i membre dels Chicago Bulls
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