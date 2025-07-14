Nike i The LEGO® Group s'uneixen per fomentar el joc
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Nike i LEGO col·laboren per crear un futur ple de joc actiu per als nens i nenes d'arreu del món.
- Nike i The LEGO Group acaben d'anunciar una nova col·laboració que durarà diversos anys i que té com a objectiu fomentar l'esport i el joc creatiu entre tots els nens i nenes d'arreu del món.
- A partir de l'estiu de 2025, descobreix productes, contingut i experiències que combinin el poder imaginatiu de les peces de LEGO amb l'esperit «Just Do It» de Nike.
El joc hauria de ser una peça fonamental de la infància. Malauradament, un terç dels nens i nenes de tot el món només gaudeixen de tres hores de joc a la setmana, segons un estudi recent de The LEGO Group. A més, només un de cada cinc infants fa l'activitat física necessària per créixer de manera saludable, segons l'Organització Mundial de la Salut.
Com es pot solucionar aquesta situació? Oferint-los més temps per jugar i fer esport, dues activitats fonamentals per al seu desenvolupament. Per això, Nike i The LEGO Group s'han unit per ajudar a aconseguir aquest objectiu. Descobreix aquesta nova col·laboració que durarà diversos anys i que té l'objectiu d'inspirar i fomentar que els nens i nenes es moguin, explorin i creïn. Tot això, per permetre que arribin a la seva millor versió.
«Nike fomenta el futur de l'esport juvenil amb la visió d'un món actiu i inclusiu. Volem inspirar tots els joves a jugar i assolir el seu màxim potencial», comenta la Vanessa Garcia-Brito, vicepresidenta i directora d'impacte social i ambiental de NIKE, Inc. «A través de l'entrenament, podem tornar a fer que l'esport sigui divertit i animar tots els joves a participar-hi. Tenim l'objectiu de donar a la pròxima generació l'oportunitat de gaudir d'una vida plena d'esport i moviment i els volem ajudar a fer realitat els seus somnis».
A partir de l'estiu de 2025, les dues marques llançaran diversos productes i experiències destinats a fomentar el creixement, la diversió, la salut i el pensament innovador dels nens i nenes. El primer producte, el set Nike Dunk x LEGO de gairebé 1200 peces, es llançarà l'1 de juliol de 2025. Els fans de LEGO que tinguin més de 10 anys tindran l'oportunitat única de construir una sabatilla Nike Dunk, amb peces giratòries i el seu eslògan icònic i, després, la podran exhibir on vulguin. Aquest set inspirat en les icòniques sabatilles de bàsquet Nike Dunk celebra la cultura de les sabatilles i la creativitat de LEGO, i fusiona els mons dels jocs de construcció i l'esport. Al mes de setembre de 2025, es llançaran altres sets LEGO.
A l'agost, es llançaran sabatilles, roba i accessoris de la col·laboració Nike x LEGO, com la col·lecció Nike Air Max Dn x LEGO. Llavors, l'1 de setembre de 2025, una de les col·leccions que estaran disponibles serà la de Nike Dunk Low x LEGO. El disseny d'aquests productes combina l'estètica única de LEGO amb la cultura esportiva i l'ADN de Nike. Durant la tardor de 2025, es llançaran més peces de calçat i roba.
Des del moment del seu llançament, les col·leccions Nike Dunk Low x LEGO i Nike Air Max Dn x LEGO estaran disponibles a través dels canals de Nike, incloent-hi nike.com i botigues col·laboradores seleccionades.
Pas a pas i peça a peça, Nike i The LEGO Group estan encantats de posar el seu gra de sorra per inspirar la pròxima generació de persones amb ganes de moure's i gaudir. Això és una invitació per als nens i nenes de tot el món: Preparats, llestos, a crear!