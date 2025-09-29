Nike i Hyperice col·laboren per crear les Hyperboot
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Les botes amb tecnologia incorporada revolucionaran els àmbits de l'escalfament i la recuperació.
- Nike, juntament amb Hyperice, ha desenvolupat dissenys amb una tecnologia innovadora pensada per facilitar l'escalfament i agilitzar la recuperació i oferir així un rendiment òptim.
- Les botes Nike x Hyperice són un model de perfil alt que aporta calidesa i fa un massatge dinàmic per compressió d'aire als peus i als turmells.
Hyperice, una marca coneguda per la seva tecnologia innovadora de recuperació, s'ha associat amb Nike per desenvolupar dissenys amb una tecnologia intel·ligent pensada per millorar el procés d'escalfament i recuperació. Les botes Nike x Hyperice estan dissenyades per ajudar els i les atletes a rendir al màxim durant els entrenaments i les competicions.
"Aquesta col·laboració és la culminació d'anys de treball entre totes dues marques per crear calçat i roba innovadors amb l'objectiu de millorar el rendiment i la recuperació dels atletes", explica el fundador i president de Hyperice, Anthony Katz. "I això és només el principi".
Aquestes botes estan dissenyades per afavorir tant la recuperació com l'escalfament, que són igual d'importants per al benestar físic i mental. "Les Hyperboot ajuden el cos a preparar-se per a qualsevol activitat, tant si competeixes per guanyar un títol com si t'has de passar molta estona dempeus a la feina", explica Tobie Hatfield, director sènior d'innovació per a atletes de Nike.
Les botes Nike x Hyperice són un model de perfil alt amb bateria que aporta calidesa i fa un massatge dinàmic per compressió d'aire als peus i als turmells quan ho necessites. El sistema de cambres d'aire doble Normatec es combina amb elements que aporten escalfor per distribuir uniformement la calor per tota la part superior. D'aquesta manera, l'escalfor penetra profundament en els músculs i el teixit dels peus i els turmells, cosa que allarga els períodes d'escalfament i recuperació. La temperatura i la compressió es poden regular prement un botó de les botes i triant entre tres nivells.
Les han provat atletes de diferents esports, i els seus comentaris s'han fet servir per continuar perfeccionant la innovació del producte.
"Les botes Nike x Hyperice són ara una part fonamental de la meva rutina matinal abans d'anar a la pista a entrenar-me", diu l'atleta d'atletisme Nafi Thiam. "És agradable començar a entrenar-me sense la rigidesa que de vegades tinc al matí".
Els atletes esmenten que han notat una diferència significativa quan han portat les botes i que tenen la sensació d'haver fet l'escalfament abans de començar-lo. Fan èmfasi en la llibertat i la lleugeresa que senten als peus i als turmells després d'un sol ús.
"Vaig notar la diferència immediatament", explica el jugador de golf Tom Kim. "Sento els peus més lleugers després de portar les botes Nike x Hyperice al matí".
Tant Nike com Hyperice continuen recollint comentaris dels atletes mentre el desenvolupament encara està en curs. Les botes Nike x Hyperice es llançaran a Amèrica del Nord el 17 de maig del 2025 i estaran disponibles a nike.com i en algunes botigues distribuïdores de Nike. Durant la temporada d'hivern de 2025 es llançaran a la resta del món.