Air Max Dn8: l'última innovació Dynamic Air de Nike
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Les Air Max Dn8, l'últim llançament Air Max de Nike, inclouen la tecnologia innovadora Dynamic Air per oferir un amortiment increïble.
Descobreix la sensació de caminar sobre l'aire amb el llançament de les Nike Air Max Dn8. Els dissenys de Nike sempre estan orientats a la innovació, i aquest nou experiment amb tecnologia Air Max presenta l'última edició d'una línia de sabatilles icòniques que ens acompanya des de fa dècades. Les Air Max Dn8 integren la famosa història d'Air Max i obren la porta a la innovació del futur.
"A l'hora de dissenyar les Dn8, vam pensar en què distingia els models Air Max clàssics preferits del públic: que te'ls pots posar en un tres i no res i que, passi el que passi al llarg del dia, les sabatilles no només triomfen, sinó que superen les expectatives", explica Jonathan Kosenick, dissenyador principal de Sportswear per a home a Nike. "Volíem crear unes sabatilles que fossin igual de versàtils i permetessin superar-ho tot".
Per això vam haver de reinventar l'estratègia que s'havia fet servir per als models Air Max clàssics: vam aprofitar les tecnologies del calçat de rendiment d'elit, però hi vam aplicar una estètica pròpia del dia a dia. Les Air Max Dn8 presenten un concepte inèdit: ofereixen la tecnologia Dynamic Air de Nike al llarg de tot el peu i creen una sensació fluida constant del taló a la puntera perquè et moguis amb la màxima comoditat.
Aquest nou model, una evolució de les Air Max Dn, inclou dues unitats Air de doble pressió i vuit canals que reaccionen al moviment i ofereixen comoditat sota el peu. I com funciona? Es tracta d'un sistema dinàmic: quan aixeques el peu del taló a la puntera en caminar, l'aire es mou a través de la unitat Air i s'adapta per proporcionar un amortiment i una subjecció que segur que notaràs. Igual que amb les sabatilles de running d'elit de Nike, durant el procés de disseny i de proves vam prioritzar la propulsió i la comoditat, i aquest és el resultat: un amortiment, una fluïdesa, una sensació i un moviment increïbles.
"Volíem que les Dn8 oferissin més contacte amb el terra i que el públic pogués sentir més l'Air. També volíem millorar la transició", comenta Kosenick. "Així doncs, vam dissenyar les sabatilles amb vuit cambres Air que estan directament en contacte amb el terra, per la qual cosa són molt més flexibles i es poden comprimir de manera més efectiva, tot proporcionant una sensació molt més reactiva i dinàmica. Tot plegat representa la filosofia del calçat de rendiment Nike en un disseny que encantarà a tothom".
La part superior suau i transpirable complementa la tecnologia Dynamic Air i encarna els conceptes de fluïdesa i moviment amb un aspecte elegant i contemporani. Els materials d'alta qualitat ofereixen una sensació prèmium i una gran durabilitat. Si ho combinem tot amb les unitats Air, el resultat són unes sabatilles que reinventen totalment l'estil del calçat Air Max.
Les Air Max Dn8 es van llançar en una combinació de colors vistosa en rosa a SNKRS i en botigues col·laboradores el 6 de febrer de 2025. Des del 6 de març, es poden comprar a nike.com i en algunes botigues col·laboradores de tot el món. Durant les pròximes setmanes aniran sortint altres combinacions de colors per a home, dona i nen/a.