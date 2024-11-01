Nike presenta les innovacions tecnològiques de les Pegasus 41
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Aquestes noves sabatilles són les primeres Pegasus que inclouen una unitat Air Zoom i la nova entresola d'escuma ReactX per oferir una energia més reactiva.
Des del seu debut el 1983, la línia Pegasus de Nike s'ha caracteritzat per la seva fiabilitat i durabilitat, i és una de les preferides dels runners arreu del món. Les Pegasus 41, que estaran disponibles pròximament, ofereixen totes les característiques de les Pegasus existents que més agraden a la comunitat d'atletes, i molt més.
Les Pegasus 41, que es llançaran el juny del 2024, són tan duradores i suaus com les seves predecessores, però, a més, presenten una tecnologia innovadora i inèdita a la línia Pegasus.
Una de les grans innovacions de les Pegasus 41 és una entresola completa d'escuma fabricada amb escuma ReactX. Són les primeres sabatilles de la línia Pegasus que incorporen escuma ReactX, que millora la sostenibilitat de les sabatilles i allarga la seva vida útil.
L'escuma ReactX de les Pegasus 41 proporciona un 13 % més de retorn d'energia que l'escuma Nike React de les Pegasus 40. L'escuma Nike ReactX s'ha dissenyat per reduir la petjada de carboni de les entresoles en almenys un 43 %, gràcies a la reducció de l'energia que es consumeix durant el procés de fabricació en comparació amb l'escuma Nike React anterior.
Les Pegasus 41 també incorporen unitats Air Zoom al taló i a l'avantpeu. La combinació de l'entresola d'escuma ReactX i les unitats Air Zoom fa que les Pegasus 41 ofereixin la mateixa sensació d'amortiment que la resta de sabatilles Pegasus. Aquesta combinació també fa que les sabatilles responguin als peus per oferir-te una subjecció com la d'un guant mentre corres.
Abans de crear les Pegasus 41, l'equip dissenyador de Nike va fer una enquesta a la comunitat runner que corre per afició per tal de descobrir què li faltava a la línia Pegasus. Basant-se en les respostes, l'equip de disseny es va centrar a fer que les sabatilles Pegasus 41 no només fossin duradores i fiables, sinó també més còmodes. La part superior de les sabatilles està confeccionada amb malla Engineered per ser més transpirable i còmoda que als models anteriors.
A més, les Pegasus 41 incorporen un nou sistema Dynamic Foot Fit a la part mitjana del peu. En aquest sistema, els cordons de les sabatilles van lligats a una banda interna de la part mitjana que envolta tot el peu. Aquest sistema a la part mitjana del peu garanteix una subjecció completa, durabilitat i un ajust còmode.
Gràcies a les innovacions i al disseny sostenible, la nova incorporació a la línia Pegasus suposa una mirada emocionant cap al futur innovador del calçat. Les Pegasus 41 es llançaran el juny del 2024 a Nike.com i a distribuïdors seleccionats.
Text: Jessica Nemire