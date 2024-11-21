Kobe 9 Protro: la cerca perpètua de la perfecció de Kobe Bryant ha redefinit una obra mestra
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Descobreix la història darrere de la creació de les Kobe 9 Protro.
Durant els mesos previs al llançament de les Kobe 9, Eric Avar, vicepresident d'innovació de Nike i un dels dissenyadors de sabatilles més prolífics del món, es va preparar per ensenyar al Kobe Bryant les noves sabatilles de la seva sèrie exclusiva.
Després de molts anys i del llançament de moltes sabatilles exclusives, Eric i Kobe havien trobat la fórmula de l'èxit. Abans d'aprovar-los, tots els dissenys de les Kobe 9 havien d'incloure tres pilars: art, ciència i història.
Durant la seva reunió, Eric va presentar a Kobe el primer prototip de les Kobe 9. Quan Eric li va donar les sabatilles, Kobe les hi va tornar. "Tant tu com el teu equip heu de tornar enrere i pensar en quina és la història d'aquestes sabatilles, perquè aquí no hi és".
Eric va passar el viatge a casa després de la reunió pensant en com millorar les sabatilles, centrant-se en el fet que el model no tenia una història. El seu equip va modificar el revestiment per tenir més superfície per expressar-se i va treballar en diferents propostes de colors arrelades en històries de diversos artistes i músics que van inspirar Kobe.
"De sobte, es va convertir en un llenç més ampli per explicar la història i donar vida a la inspiració i l'esperit d'algunes d'aquestes persones visionàries i creatives amb les quals Kobe connectava tan profundament", comenta Eric.
Les Kobe 9 es van allunyar de l'estàndard de la indústria amb una versió de perfil alt que envoltava la part superior del turmell, inspirada en la intensa curiositat de Kobe pels boxejadors i els seus règims d'entrenament. Més tard, es va afegir una versió de perfil baix al model, així com una malla Engineered.
Les Kobe 9 i el seu disseny icònic van causar sensació quan es van llançar, i es van convertir en les primeres sabatilles de la història de Nike Basketball que incorporaven material FlyKnit.
La comunitat d'amants de les sabatilles les van declarar tota una obra mestra. El seu reconeixement ha presentat un dilema únic a l'equip encarregat de dissenyar la versió Protro que es llançaria el 2024.
Com es millora una obra mestra?
El concepte de les Protro, amb un nom que ve de l'anglès "performance retro", o sabatilles retro de rendiment, consisteix a afegir avantatges de rendiment en un model existent. És un terme que el mateix Kobe va inventar durant la seva recerca constant de l'excel·lència. Els equips de disseny i producte de Nike es van prendre molt seriosament la idea de les Protro i ara han aplicat la mentalitat de Kobe a l'actualització de la tecnologia de les Kobe 9 per al públic contemporani.
L'escuma Lunarlon s'ha substituït per la React, que proporciona més retorn d'energia i capacitat de resposta. Aquest canvi ofereix una trepitjada innovadora sense renunciar a la part superior FlyKnit original.
S'ha perfeccionat el patró de tracció amb una línia de tracció addicional a la part mitjana de les sabatilles perquè els jugadors i jugadores puguin fer retallades sense relliscar. La tracció actualitzada a l'entresola es basa en mapes de pressió a la sola exterior de goma per imitar la forma natural del peu.
L'objectiu és donar un avantatge competitiu als atletes alhora que els permet rendir al màxim en el seu afany per millorar, facilitant la concentració.
"Les Kobe 9 es van dissenyar per ser les sabatilles més innovadores de la història de Nike Basketball quan es van llançar per primera vegada, així que estem fent el mateix amb les Protro. Volem assegurar-nos que donem als atletes la millor tracció i trepitjada, tot mantenint la subjecció amb el contrataló de fibra de carboni. Aquestes sabatilles estan pensades per ajudar-te a donar el millor de tu i a adoptar la Mamba Mentality", afirma Bronson Yim, responsable de productes de calçat de Kobe a Nike.
Tot i que han canviat moltes coses des del llançament original, l'objectiu encara és el mateix: proporcionar als atletes la millor tecnologia que els permeti rendir al màxim mentre persegueixen la perfecció.
Per celebrar l'aniversari i el llegat de Kobe, les Kobe 9 Protro es llançaran el 23 d'agost del 2024 en algunes regions. Les Kobe Protro 9 "Halo" es llançaran a través de SNKRS i d'alguns distribuïdors en talles per a adults, amb més combinacions de colors disponibles en els mesos vinents.
Text: Afnan Altimimi