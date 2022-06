Quines són les millors sabatilles Nike de bàsquet?

Les sabatilles de bàsquet no duren eternament. Hauràs de reemplaçar-les amb freqüència. L'AAPSM recomana reemplaçar les sabatilles mensualment si jugues amb regularitat durant la temporada de bàsquet per reduir les probabilitats de lesionar-te.



La major part de les sabatilles de bàsquet estan pensades per a les pistes cobertes. Què passa amb les sabatilles si volem jugar en pistes exteriors? Moltes sabatilles proporcionen la versatilitat suficient per ser usades a l'exterior. Tot i això, jugar en pistes exteriors produeix un major desgast de la goma de la sola exterior, per tant, necessitaràs una sabatilla duradora amb una tracció resistent. A més, potser necessites reemplaçar les sabatilles amb més freqüència si jugues en exteriors.



Per últim, quan busquis les teves sabatilles ideals, no t'oblidis de mesurar-te bé els peus per a un ajust perfecte. Si et van massa grans, els peus lliscaran a l'interior de la sabatilla, i això reduirà la teva estabilitat i velocitat. Si et van massa petites, poden causar butllofes, durícies i incomoditat. L'única manera de saber si les sabatilles t'ajusten bé i funcionen per al teu estil de joc és provant-les.



Nike et dona 60 dies per fer-ho. Així doncs, ves a fer els teus tirs i, si t'agraden, queda-te-les. I, si per qualsevol raó no són el que esperaves, tan sols has de retornar-les en un termini de 60 dies, independentment que les hagis usat a la pista. I, recorda, l'enviament és gratuït per a Nike Members.