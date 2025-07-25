Presentem les Nike Ava Rover: el calçat definitiu per a la ciutat

Presentem les Nike Ava Rover: el calçat definitiu per a experiències urbanes
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Les Ava Rover, resistents i millorades amb la tecnologia de les sabatilles de running Nike, són una opció òptima per moure's pels carrers imprevisibles de la ciutat.
- Les noves sabatilles Nike Ava Rover són ideals per als carrers de la ciutat i estan millorades amb l'amortiment d'escuma ReactX reactiva de la marca.
- Dissenyades per dur-les tot el dia i durant tot l'any, les Ava Rover tenen una sola exterior de goma resistent i una part superior de teixit Woven lleuger que abraça suaument el peu.
- Nike va llançar per primera vegada aquestes sabatilles innovadores i a l'avantguarda de la moda a principis de juny del 2025 en una combinació de colors negres exclusiva, en col·laboració amb la dissenyadora de moda coreana Hyein Seo.
- Les Ava Rover es llançaran a tot el món en Fossil Clay i Black Muslin (a més d'altres combinacions de colors) a nike.com i en alguns col·laboradors de Retail a finals de juliol del 2025.
Les Nike Ava Rover t'ajudaran a moure't pels espais urbans a partir de l'estiu del 2025. Aquestes noves sabatilles, dissenyades per fer front als carrers imprevisibles de la ciutat, representen el futur del disseny de calçat urbà intel·ligent.
"Hem dissenyat les Nike Ava Rover per ajudar els atletes a tenir confiança en tots els aspectes del seu dia a dia: les sabatilles que porten, com s'expressen i la manera en què es relacionen amb l'entorn urbà", diu Edwin Cruz, dissenyador de les Ava Rover. "Ens hem assegurat que les Nike Ava Rover et proporcionin la comoditat, la subjecció, l'estabilitat i la sensació de lleugeresa que necessites per passar tot el dia dempeus, dia rere dia."
Una característica destacada de les Ava Rover és el disseny inspirat en el running, tant en la forma com en la funció. Aquesta és una de les poques vegades que l'amortiment d'escuma ReactX de la línia de sabatilles de running Nike s'ha afegit a unes sabatilles Sportswear. El resultat: un calçat que ofereix la comoditat d'unes sabatilles de running Nike amb un retorn d'energia més gran perquè puguis passar el dia movent-te pels carrers de la ciutat.
La part superior de teixit Woven de les Ava Rover és lleugera i ofereix l'equilibri ideal entre transpirabilitat i protecció per portar-les durant tot l'any. Els revestiments de poliuretà termoplàstic modelat per flux de la part superior són visualment atractius i proporcionen una sensació de fermesa i contacte amb el terra. La sola exterior de goma lleugera (dissenyada per suportar les exigències dels carrers de la ciutat en diverses condicions climàtiques) repel·leix l'aigua, proporciona una tracció destacada i és flexible.
Una franja perforada recorda els estils clàssics de les sabatilles de running Nike. A més, els detalls reflectants milloren la visibilitat quan surts al carrer.
Els entusiastes de Nike han pogut veure per primera vegada les sabatilles Ava Rover quan es van llançar a principis de juny del 2025 en una combinació de colors negres exclusiva, en col·laboració amb la dissenyadora de moda coreana Hyein Seo.
Aquest llançament mundial amplia l'emoció de la col·laboració inicial, amb noves combinacions de colors, com ara Fossil Clay i Black Muslin, que estaran disponibles a nike.com i en alguns col·laboradors de Retail a partir del 25 de juliol del 2025.