Les Ja 3 són les sabatilles de Morant més personalitzades fins avui

Les Ja 3: Un disseny futurista que es fa notar
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Ja Morant i Nike han creat unes sabatilles que ofereixen l'aparença i la sensació de les de l'atleta mateix.
Ja Morant domina la pista sense por i ens entreté amb driblatges que deixen amb la boca oberta i esmaixades espectaculars. El número 12 és un espectacle televisiu. Aquesta mateixa energia ha inspirat les seves últimes sabatilles exclusives, les Ja 3. A més d'oferir un alt rendiment, aquest model explica la història d'un noi que va passar d'entrenar al jardí de casa amb el seu pare a convertir-se en Rookie de l'Any de l'NBA i guanyar la condecoració All-NBA.
Ja sempre ha desafiat els límits i ha fet les coses a la seva manera. Per tant, no és gens estrany que hagi ajudat a donar forma a la història que acompanya les seves noves sabatilles. Quan et cordis les Ja 3, sentiràs l'autenticitat de Ja Morant.
Un procés de disseny revolucionari
Per crear les seves terceres sabatilles exclusives, Ja va començar a intercanviar idees amb l'equip de disseny de Nike per correu electrònic. Col·laborar a distància és part del procés, però l'equip va veure una oportunitat per anar més enllà: es van reunir amb Ja a San Francisco per modelar més idees.
"Volíem que se sentís com un artista, no només un atleta", explica Ben Nethongkome, el dissenyador principal en aquella primera reunió.
Més tard, Ja va visitar la seu mundial de Nike a Beaverton (Oregon) amb la seva família per participar en una reunió més exhaustiva. Durant les sessions, Ja no es va limitar a fer comentaris, hi va participar a fons. Es va posar mans a l'obra aportant idees a la pissarra juntament amb l'equip de disseny i va pintar amb esprai. Aquest canvi va provocar una cosa nova, va donar lloc a les sabatilles Ja més personalitzades fins ara.
Quan Ja va pintar un Swoosh, no ho va fer de la manera habitual. El va fer en diagonal, amb un estil atrevit i intencionat. Nethongkome se'n va adonar de seguida. Per què va fer aquell angle? Semblava una J una mica inclinada. I posar-hi la lletra A al costat va ser la decisió de disseny que va unir la signatura de Nike i la marca personal de Ja. El detall més destacat de les Ja 3 va néixer directament de la seva imaginació.
Com a primer atleta destacat de la generació Z de Nike Basketball, Ja no només reescriu les regles del joc, sinó també les del procés creatiu. El resultat? Unes sabatilles amb les quals qualsevol jugador pot trepitjar la pista amb confiança.
Fes-te notar: la nova era de les Ja
L'evolució requereix innovació, però era important conservar l'ADN que defineix Ja com a atleta. "Soc qui soc i no penso canviar", va dir a l'equip de disseny. Per això, les noves sabatilles també incorporen les "ratllades" icòniques dels models anteriors. Aquesta vegada, les textures per capes i el flux direccional simbolitzen els principis bàsics de la manera de jugar de Ja: el moviment i una actitud desafiadora.
Millores durant el partit
Un dels grans reptes per a l'equip de disseny era introduir innovació mantenint un preu assequible. En aquest cas, la millor manera d'imaginar la nova era del calçat era pensar de manera diferent. Per primera vegada, unes sabatilles de bàsquet Nike de rendiment inclouen l'escuma híbrida ZoomX de longitud completa per capes, que proporciona un augment en el retorn d'energia i la comoditat.
Des d'un punt de vista tècnic, cada detall es va triar amb cura per acompanyar els moviments característics de Ja i mantenir la subjecció en els driblatges entre la defensa o els salts fins a la cistella. El patró de tracció de la sola exterior té un logotip de Ja que es repeteix i s'ha dissenyat per seguir els seus ràpids canvis de direcció. "La idea era afavorir la suspensió a l'aire i l'estabilitat en les maniobres ofensives", explica Monique Currie, responsable superior de la línia de productes i antiga atleta de la WNBA. "Quan Ja deixa la defensa enrere amb el seu canvi de direcció "bulldog", les sabatilles responen a la perfecció al seu estil de joc hiperatlètic".
L'elixir
Ja defineix el 2025 com el seu "any d'enlairament", i la manera com aporta la seva visió a cada element del darrer disseny de sabatilles reflecteix una energia de nivell superior dins i fora de la pista. Per al primer llançament de les Ja 3, Ja i l'equip es van centrar en un parell de combinacions de colors exclusius que reflecteixen aquesta actitud cridanera i irresistible de la seva forma de jugar. Els noms "Light Show" i "Price of Admission" no passen desapercebuts. Igual que Ja cada vegada que surt a la pista, no podràs apartar la mirada de les sabatilles.
El llançament de les Ja 3 introdueix un estil que ressona amb els atletes o qualsevol persona que vulgui oferir un espectacle. Cada detall compta, per petit que sigui, incloent-hi la textura "ratllada". Les Ja 3 es llançaran l'agost del 2025. Les noves sabatilles estaran disponibles a través de distribuïdors seleccionats i a Nike.com.
Preguntes més freqüents
Què fa que les Ja 3 siguin diferents?
Són les primeres sabatilles Ja dissenyades des de zero. El disseny, la tracció i les textures reflecteixen les aportacions de l'estrella del bàsquet.
Són adequades per jugar a l'exterior?
Sí. El patró de tracció està dissenyat per permetre moviments ràpids i bruscos, especialment el característic canvi de direcció "bulldog" de Ja.
Quina història amaga el grafit?
Durant una sessió al campus de Nike, Ja va pintar lletres i Swoosh amb esprai. Això va inspirar directament la tipografia i el logotip de les sabatilles.
Hi haurà més combinacions de colors?
Sí. Aviat en llançarem més.