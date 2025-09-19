Construeix el teu camí: presentem la col·lecció Nike Air Max Dn x LEGO®

Sabatilles i blocs: presentem la col·lecció Nike Air Max Dn x LEGO®
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Desbloqueja una nova manera de jugar amb la darrera col·laboració entre Nike i The LEGO Group.
- Arriba la primera col·laboració entre Nike i The LEGO Group. Descobreix el calçat de la col·lecció Nike Air Max Dn x LEGO, una samarreta Sportswear i una pilota de bàsquet.
- The LEGO Group i Nike llançaran aquesta col·lecció l'1 d'agost del 2025.
- L'1 de setembre del 2025 sortiran altres estils icònics.
Dona peu a la imaginació
Calça't les sabatilles i descobreix un món on la imaginació i el joc no tenen límits. La col·lecció Nike Air Max Dn x LEGO no és només una col·laboració, és la porta d'entrada a un univers on l'esport i la creativitat s'uneixen. Max, el personatge de les Air Max de Nike, i les minifigures de LEGO treuen el cap per la cambra d'aire i els detalls hologràfics ballen per l'entresola. Els més petits sentiran que floten mentre deixen volar la seva imaginació a cada pas.
La malla tàctil de la part superior té una textura distintiva que evoca el disseny icònic dels blocs de LEGO. Amb el color groc característic de les minifigures, les sabatilles estan plenes de detalls innovadors i divertits, des de la insígnia vermella de LEGO a la llengüeta fins al logotip hologràfic estampat al taló. La caixa també et sorprendrà! Si t'hi fixes, trobaràs sorpreses amagades a la cambra d'aire, com ara una minifigura alienígena que somriu. "Sabem que hi ha molts consumidors a qui els agraden les dues marques", comparteix Eden Pearson, responsable de productes de calçat global de Nike Sportswear per a nen/a. Aquest model celebra el vincle entre les persones aficionades a les sabatilles i la construcció amb blocs de LEGO.
El calçat de la col·lecció Air Max Dn x LEGO es llança juntament amb una samarreta i una pilota de bàsquet de la col·lecció Nike x LEGO, també amb l'inconfusible groc de LEGO i el logotip de la marca compartida Nike x LEGO. La col·laboració entre dues icones llegendàries dona peu a nous productes atrevits que reinventen els bàsics atemporals amb un estil inesperat i juganer.
Més enllà del seu disseny vistós i les característiques de rendiment, aquesta col·lecció té com a objectiu tornar a despertar el sentiment de curiositat propi de la infància. "És per això que fem el que fem", explica Eden.
"Col·laborar amb una marca que promou la inclusió i que retorna les ganes de jugar a tots els nens i nenes és el motiu principal pel qual hem creat aquest producte".
Eden Pearson
Responsable de productes de calçat global de Nike Sportswear per a nen/a
No són només unes sabatilles. Són una invitació a fer una pausa, jugar i deixar volar la imaginació. "L'objectiu real és despertar la curiositat i l'alegria dels nens i nenes que estan a punt de deixar de jugar o que potser ja ho han fet", diu Eden.
Per fer realitat aquesta visió, els equips van aprofundir en el llegat de les dues marques per rescatar elements de col·leccions icòniques que servissin d'inspiració per crear alguna cosa completament nova. "Una part del procés de disseny va consistir a reunir els equips de disseny de The LEGO Group i Nike per aprofundir en allò que és important per a les dues marques", comparteix Eden. El resultat: una col·lecció creada no només per al moviment, sinó també per fer volar la imaginació.
Nike i The LEGO Group no només estan innovant, també posen la diversió al centre de l'esport per a les pròximes generacions. "Són unes sabatilles que connecten molt bé amb The LEGO Group i que porten els nostres fills i filles a un espai modern amb Nike", assenyala Eden. Aquest espai combina el joc atemporal amb l'apassionant món de l'esport.
L'aventura comença ara. Posa't les sabatilles i puja de nivell. Preparats, llestos, a jugar!