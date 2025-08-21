Kobe 3 Protro: com Nike ha reinventat una icona amb la tecnologia d'avui dia

Kobe 3 Protro: un símbol de Nike actualitzat amb tecnologia innovadora
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Les Kobe 3 Protro estan pensades per al bàsquet d'avui dia i ofereixen una reactivitat, tracció i comoditat de primera en un disseny senzill i sense floritures, ideal per a qui juga amb passió.
Les Kobe 3 Protro no només rememoren la trajectòria llegendària de Kobe, sinó que també representen el retorn d'unes sabatilles de bàsquet adaptades a les necessitats d'avui. Dissenyades per als atletes d'avui dia, les Kobe 3 Protro combinen comoditat, tracció, transpirabilitat i reactivitat en un disseny depurat i minimalista en blanc amb un patró de tracció en forma de diamant en honor a la filla gran de Kobe, que porta Diamanté com a segon nom.
Tant si et deixes la pell al gimnàs i participes en tornejos cada cap de setmana com si només vols una experiència òptima a la pista, les Kobe 3 Protro estan a l'altura. Aquesta edició renovada de les sabatilles que Kobe va lluir durant la seva temporada 2007-08 com a MVP combina innovació funcional amb un disseny que no renuncia a l'estil.
Dissenyades per fer furor a la pista
No són només unes sabatilles per lluir. S'han de posar a prova. Les Kobe 3 Protro integren tecnologia avançada per oferir als atletes la combinació perfecta de velocitat, precisió i control. Si et mous per la pista com un llamp i necessites la màxima reactivitat, aquest model t'ofereix un amortiment complet amb una unitat Zoom Strobel i una entresola actualitzada. Aquest amortiment és el resultat de substituir dues cambres d'aire Zoom petites per una unitat Zoom completa.
"La reactivitat es fa evident a l'instant", explica Hailey Dunham, analista de proves de productes de calçat de bàsquet a Nike. "Els atletes volien més comoditat a la planta del peu, així que vam dissenyar una entresola més suau i reactiva que la de les Kobe 3 originals, I el resultat és tot un èxit".
La part superior té un disseny inspirat en les xarxes de les cistelles, però no només compleix una funció estètica. Reforçada amb una malla, ofereix la subjecció i ventilació necessàries per mantenir el peu al lloc i deixar-lo respirar. El patró actualitzat ajuda els atletes a fer talls multidireccionals, parades en sec i arrencades explosives amb la seguretat que caracteritzava la Black Mamba.
"És el primer cop que actualitzem conjuntament la sola exterior, l'entresola i la part superior d'unes Protro", afegeix Jeni Takekawa McDonald, responsable de productes de calçat Kobe a Nike. "Vam fer cas dels comentaris dels usuaris durant el període de prova per implementar millores que realment marquen la diferència".
"Són la versió més sofisticada, precisa i completa d'un model que ja donava molt bon resultat".
Jeni Takekawa McDonald
Responsable de productes de calçat Kobe
Opinions sinceres, resultats que no enganyen
Els dissenyadors de Nike van fer cinc rondes de proves amb les Kobe 3 Protro, un procés rigorós que encarna els valors implacables de la Mamba Mentality de Kobe. Hi van participar tant homes com dones per garantir una mostra diversa d'opinions i reflectir la pluralitat d'estils que es veuen a la pista. Els resultats van ser reveladors.
"Vam comparar les originals amb la mostra de les Protro, i 12 de cada 15 atletes es van decantar per les Protro", comenta Hailey. "En aquell instant vam saber que teníem un producte estrella".
El perfil mitjà de les Protro 3 suposa una novetat per a qui acostuma a jugar a bàsquet amb sabatilles de perfil baix, però paga la pena arriscar-se. "Et sorprendria la quantitat de persones que van notar més subjecció sense perdre mobilitat", apunta Hailey. "Fins i tot els atletes acostumats a sabatilles de perfil baix s'hi van adaptar ràpidament i van agrair la subjecció".
Característiques tècniques que t'encantaran
- Unitat Zoom Strobel completa: retorn d'energia i contacte amb la pista immillorables
- Entresola Cushlon 3.0: subjecció lleugera sense perdre reactivitat
- Part superior de poliuretà termoplàstic amb reforç de malla: ajust cenyit i transpirabilitat millorada
- Patró de tracció en forma de diamant: millor adherència i control multidireccional
- Perfil mitjà: subjecció equilibrada del turmell sense perdre mobilitat
Per a qui estan pensades?
Aquestes sabatilles estan dissenyades per a qui juga al bàsquet amb passió i necessita un equipament de confiança. Les Kobe 3 Protro brillen especialment quan cal rendir sota pressió. Tant si jugues de base i fas talls ràpids com si fas d'aler i vols subjecció en els aterratges i pivots, les Kobe 3 Protro són ideals per passar hores i hores a la pista.
Les sabatilles són a punt. L'exigència és màxima. Ha arribat l'hora de deixar empremta.
Preguntes freqüents: Kobe 3 Protro
Quan es llançaran les Kobe 3 Protro?
Les Nike Kobe 3 Protro es llançaran el 23 d'agost del 2025, coincidint amb l'aniversari de Kobe Bryant. Serà una tirada limitada i no es preveu que es tornin a posar a la venda.
Quant costaran les Kobe 3 Protro?
Les Kobe 3 Protro estaran disponibles en talles per a adults per 200 $. Els preus poden variar amb l'arribada de combinacions de colors noves, Trobaràs totes les novetats a l'aplicació SNKRS.
Què diferencia les Kobe 3 Protro de les Kobe 3 originals?
Les Kobe 3 Protro fusionen l'essència del disseny original amb tecnologia actualitzada. A més, incorporen una tracció superior, un amortiment optimitzat gràcies a la unitat Zoom Strobel completa (un gran pas endavant respecte a les Kobe 3 originals) i una millor transpirabilitat.
Com s'han provat les sabatilles?
Es van fer cinc rondes de proves, que demostren el nostre compromís per polir el model al màxim.
Quin significat amaguen els detalls del disseny?
La part superior, inspirada en les xarxes de les cistelles, recrea el moviment d'una xarxa en encistellar i captura la gràcia de Kobe a la pista. El patró de tracció en forma de diamant és un homenatge a la seva filla gran (que porta Diamanté com a segon nom) i fusiona dos pilars essencials per a Kobe: el bàsquet i la família.