Les Nike Tiempo Maestro converteixen les oportunitats en victòries
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Amb la part superior de Techleather, un material tècnic de pell increïblement suau, l'última incorporació a la línia Tiempo arriba per revolucionar el terreny de joc.
- Les Tiempo Maestro, l'últim model de la línia Tiempo de Nike, són unes botes de futbol innovadores dissenyades per transformar cada oportunitat en una jugada triomfant.
- La innovació revolucionària de les Tiempo Maestro neix d'una part superior de Techleather, una pell tècnica increïblement suau que s'ajusta al peu amb naturalitat.
- Les Maestro es llançaran juntament amb tres models Tiempo addicionals, dissenyats per satisfer les necessitats específiques de cada atleta.
- La nova línia Tiempo es llançarà a tot el món a nike.com i en botigues seleccionades el 22 de gener de 2026.
Les Nike Tiempo Maestro arriben per salvar els partits quan tot penja d'un fil. Dissenyades amb una part superior prèmium de pell tècnica increïblement suau, les Maestro donen l'impuls necessari per encarar la pilota amb rapidesa i emportar-se la victòria a casa en partits d'infart. Entre atletes, el que més destaca d'aquesta pell tècnica, la Techleather, és que presenta similituds amb la pell autèntica i en manté les prestacions.
"La comunitat d'atletes volia l'ajust, el tacte, la seguretat i tot allò que aporta la pell autèntica, però sense renunciar-ne a les prestacions", diu Marian Dougherty, vicepresidenta de calçat de futbol global a Nike. "Amb Techleather, hem anat un pas més enllà: un material que respecta el llegat de les Tiempo i que alhora obre una nova era per a les botes de pell".
Fidels a la col·lecció Nike Tiempo, les Tiempo Maestro estan pensades per potenciar les jugades ofensives i ajuden a encarar la pilota a l'instant. Les Maestro destaquen per una placa dividida innovadora, que permet que el material revolucionari de la part superior abraci encara més les botes per garantir un contacte uniforme amb la pilota.
Segons atletes que ja han provat les Tiempo Maestro, el material nou de la part superior manté un rendiment constant fins i tot amb humitat extrema, un escenari previst per al torneig de futbol més important del món a l'estiu de 2026. Amb la humitat present en tants partits, es tracta d'un avenç clau.
Les Maestro sumen a la part superior de Techleather una zona del turmell de teixit Knit integrada i un sistema de traus per oferir una subjecció dinàmica i un ajust cenyit. D'altra banda, els tacs cònics de la sola, allargats, lleugerament torçats i acolorits, fan contrast amb el porpra característic de les botes per crear un look atrevit que ofereix una tracció i un control excepcionals. La suma d'aquestes tecnologies d'última generació permet fer canvis de direcció fulminants i accelerar en moments clau per recuperar la pilota i acabar la jugada amb gol.
"Les Maestro combinen el millor de les botes lleugeres d'avui amb pell prèmium icònica, i hi afegeixen un toc d'estil", diu el jugador de futbol alemany i atleta Nike Jamal Musiala.
Les Maestro es llançaran juntament amb tres models Tiempo addicionals, dissenyats per satisfer les necessitats específiques de cada atleta. La línia inclou les Tiempo Ligera, una proposta lleugera i tradicional dissenyada per rendir al màxim; les Tiempo ReactGato, pensades per al futbol sala competitiu en pista coberta; i les Tiempo StreetGato, una opció versàtil tant per a la pista com per al dia a dia.
La nova línia Nike Tiempo estarà disponible a tot el món el 22 de gener de 2026 a nike.com i en botigues seleccionades.