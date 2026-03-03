Presentem les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas: unes botes de futbol dignes de la reina

Presentem les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas: unes botes de futbol dignes d'una reina
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Les primeres sabatilles exclusives de l'estrella del futbol són unes botes innovadores d'alt rendiment amb un disseny reconeixible que ret homenatge a la seva homònima en cada detall.
- Les botes de futbol Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas reten homenatge a "la reina" en tots i cada un dels detalls del disseny, des del seu número favorit (l'11), fins a una "A" que forma una corona.
- Les primeres botes Player Edition de la campiona de futbol inclouen les últimes tecnologies de Nike Football, i estan dissenyades per fer moviments precisos i retallades segures al camp.
- Les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas es van llançar el 2 de febrer de 2026 i estan disponibles en talles per a adults i nen/a a Nike.com i a determinades botigues.
La reina del futbol ara té les seves pròpies botes. Nike ha llançat les primeres Player Edition d'Alexia Putellas de les seves populars botes de futbol Phantom 6.
Les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas es van dissenyar tenint en compte l'estil de joc imponent de la superestrella i les seves aportacions al futbol. De fet, tots els detalls de les seves primeres botes exclusives recorden a la jugadora.
Amb el número 11 per tota la bota, és evident que el número té un significat personal per a la jugadora estrella.
"Quan vaig començar a veure el Barça, recordo que el número 11 era el de Rivaldo, un esquerrà", explica Alexia, que també és esquerrana, sobre el significat personal que té aquest número per a ella. "Em vaig enamorar del número. Tothom vol el 10, però l'11 és especial. Quan la gent vegi el número 11, vull que pensin en Alexia".
El tema "More Than 11" és evident a tota la bota, amb el número 11 en diversos llocs, des dels més evidents (és a dir, la sola exterior i la part superior) fins als més discrets (la plantilla).
Si ens fixem en el logotip de Nike que hi ha a les botes, hi trobem un parell d'11 que es combinen per formar no només una "A" amb una cal·ligrafia elegant, sinó també una corona, que fa referència al dorsal d'Alexia, a la seva inicial i al seu sobrenom: "la reina".
Com a dona i força dominant al camp en un esport que juguen majoritàriament homes, Alexia s'ha guanyat el seu sobrenom amb tota la raó.
"Quan era petita, a Espanya, només podia veure els homes jugar a futbol", explica. "Mai no vaig somiar a jugar al Camp Nou o a tenir les meves pròpies botes Nike".
Com la resta del disseny, la paleta de colors de les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas s'inspira en els seus moviments i proeses al camp. Els tons vermells radiants reflecteixen la potència i la creativitat, i els tons negres representen la confiança i el control. Els detalls metàl·lics subtils i els elements brillants afegeixen un toc de llum per a un efecte millorat, mentre que els elements gràfics en capes afegeixen un atractiu visual addicional.
Les seves primeres botes exclusives no només sorprenen pel disseny, sinó també per la seva confecció, amb tecnologies innovadores d'alt rendiment desenvolupades a partir de les aportacions de jugadors d'elit, incloent-hi, per descomptat, Alexia Putellas. Aquesta versió de les Phantom 6 està dissenyada perquè els jugadors i les jugadores de totes les edats puguin fer atacs precisos i retallades ràpides similars als del seu ídol.
Aquesta capacitat de sorprendre al camp es deu a la part superior Tuned Gripknit de les botes, que proporciona la màxima precisió en totes les condicions. La placa Cyclone 360 ajuda amb la tracció rotacional i els moviments ràpids, mentre que la puntera està dissenyada per oferir comoditat i un control de la pilota precís.
Juntament amb les botes Player Edition hi ha diverses peces de roba a joc per als fans lleials d'Alexia Putellas de totes les edats: un xandall per a adults i una samarreta i uns pantalons curts per a nen i nenes. Aquestes peces tenen detalls de disseny similars a les botes i reten homenatge a Alexia com una força dominant en l'esport.
Les Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas ja estan disponibles a Nike.com i a determinades botigues en versions per a adult i nen/a: les Phantom 6 Elite FG Low-Top i les Jr. Phantom 6 Academy MG.