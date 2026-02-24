JuJu Watkins acaba de llançar les seves primeres sabatilles Nike en col·laboració amb LeBron James

La JuJu Watkins acaba de llançar la seva primera col·laboració amb en LeBron James per a unes sabatilles Nike
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Aquestes són les primeres sabatilles LeBron NXXT Gen amb l'estil exclusiu de la jugadora.
- Les LeBron NXXT Gen by JuJu són una creació conjunta de la jugadora de bàsquet JuJu Watkins i el llegendari LeBron James.
- Les sabatilles s'han dissenyat per oferir comoditat i durabilitat, amb característiques reactives per facilitar les retallades ràpides a la pista.
- Les LeBron NXXT Gen by JuJu presenten la combinació de colors atrevida i captivadora Silver Lining,
- i estaran disponibles l'estiu del 2026 a nike.com i en determinats distribuïdors.
No és cap secret que la JuJu Watkins és un fenomen del bàsquet. Va començar la seva carrera universitària com la debutant amb més punts de la història del país i, des de llavors, no ha parat. La guanyadora d'All-American i del trofeu Naismith ara afegeix un triomf a la seva col·lecció: és la primera atleta a cocrear unes sabatilles de bàsquet dins de la plataforma NXXT Gen d'en LeBron James.
Les LeBron NXXT Gen by JuJu es basen en l'experiència de l'estrella de la USC a la pista, amb tocs característics que mostren el seu estil únic alhora que reten homenatge a la seva història. "Participar per primer cop amb en LeBron per crear unes sabatilles és una bogeria", diu la JuJu. "Estan fetes per al meu estil de joc, la meva història. Dissenyar alguna cosa per compartir-la amb la pròxima generació de jugadors de bàsquet ho és tot". La JuJu també va comentar a Instagram que se sent molt afortunada de col·laborar-hi.
La JuJu ha treballat amb els dissenyadors de Nike Basketball per crear unes sabatilles que reflecteixi els seus gustos i que, alhora, se centrin en la comoditat, l'amortiment i la durabilitat per donar suport als atletes. Les sabatilles estan fetes per a la pista, amb característiques especialitzades per donar suport a tots els elements del joc pels quals és coneguda la JuJu.
Aquestes sabatilles tenen una entresola d'escuma Nike React de longitud completa per oferir una sensació suau i reactiva amb un retorn d'energia excel·lent. La capacitat de resposta està dissenyada per ajudar els atletes a fer retallades ràpides a la pista. Les sabatilles també inclouen unitats Nike Air Zoom a l'avantpeu per a un rebot addicional, tant si tens la pilota a les mans com si fas moviments per aconseguir-la.
El disseny destaca l'estil únic de la JuJu i l'atenció als detalls amb un Swoosh Nike amb una joia, cordons gruixuts de 16 mm i un estampat de flors embuata a la zona interior del turmell i la llengüeta. La part posterior de la llengüeta també té un dibuix amb les paraules "By JuJu".
Les sabatilles debuten amb la combinació de colors Silver Lining, una mescla atrevida de tons metàl·lics que capta la llum i fa que sigui difícil passar desapercebuda mentre et mous per la pista. Aviat arribaran altres combinacions de colors que retin homenatge al barri de Watts de la JuJu a Los Angeles i a la seva nova llar a la Universitat del Sud de Califòrnia.
En LeBron considera que la JuJu és una "gran ambaixadora del joc actual" i afegeix que "aquestes sabatilles li donen una eina més per traçar el seu propi camí dins i fora de la pista".
Les LeBron NXXT Gen by JuJu estaran disponibles en la combinació de colors Silver Lining l'estiu del 2026 a nike.com i en determinats distribuïdors.
Preguntes freqüents sobre les LeBron NXXT Gen by JuJu
Quina és la data de llançament de les LeBron NXXT Gen by JuJu?
Les LeBron NXXT Gen by JuJu es llançaran l'estiu del 2026 a nike.com i en determinats distribuïdors.
Les LeBron NXXT Gen by JuJu són sabatilles de bàsquet?
Sí. Les LeBron NXXT Gen by JuJu estan dissenyades per jugar a la pista. Les sabatilles tenen elements que proporcionen retorn d'energia, rebot i capacitat de resposta perquè puguis millorar el teu joc.
La Juju Watkins ha creat les LeBron NXXT Gen by JuJu?
Sí. La JuJu Watkins ha creat les LeBron NXXT Gen by JuJu conjuntament amb en LeBron James i els dissenyadors de Nike Basketball. Les sabatilles presenten detalls únics, com ara un Swoosh Nike amb una joia, cordons gruixuts i un estampat de flors a l'interior.