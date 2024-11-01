Consells de talles oficials de les Nike Dunk
Guia de compra
Si estàs pensant comprar aquestes sabatilles icòniques, t'expliquem tot el que et cal saber sobre les talles.
Les tendències a la cultura de les sabatilles poden ser fugaces i els models es poden viralitzar en un moment, però hi ha una cosa segura: les Nike Dunk agraden a tothom. La versatilitat, el disseny clàssic i el seu llegat les han convertit en les preferides dels amants de les sabatilles i dels entusiastes de la moda. Les Dunk, des dels seus orígens com a sabatilles de bàsquet fins a la seva adopció pels skaters, fa dècades que són una icona de la moda urbana.
Avui dia, la silueta de les Dunk i els colors equilibrats les converteixen en una part intemporal i imprescindible de qualsevol armari. Abans de decidir-te per la teva pròxima combinació de colors Dunk, descobreix les recomanacions de talles de les Dunk a continuació.
Preguntes freqüents sobre talles de les Dunk
Les Nike Dunk coincideixen amb la talla indicada. No obstant això, hi ha altres factors que et poden fer plantejar canviar a una talla més o menys de l'habitual a les sabatilles Nike.
- Peus amples: si és el teu cas, demana mitja talla més perquè l'ajust quedi més ample.
- Ajust cenyit: si vols que les sabatilles siguin tan cenyides com sigui possible, pots triar mitja talla més petita.
- Ajust relaxat: si prefereixes un ajust ample, tria mitja talla més de l'habitual.
- Sistema de llaçada tradicional: els dissenys amb cordons tradicionals sense ornaments coincideixen amb la teva talla.
- Cordons folgats: portar les sabatilles amb els cordons una mica folgats és el millor quan només vols posar-te les Dunk i començar a moure't. Si aquest és el teu estil de llaçada, tria mitja talla més petita per evitar que el peu es mogui massa.
Com s'ajusten les Dunk?
Les Nike Dunk solen coincidir amb la talla indicada. L'amortiment, les preferències personals i la forma dels peus poden influir en com s'ajusten a cada persona.
L'interior amb amortiment proporciona una comoditat excel·lent des del primer moment. Al principi, les Dunk de pell et poden semblar una mica rígides, sobretot si són noves, però amb el temps i l'ús s'estoven i s'adapten al peu de la persona que les porta i ofereixen més comoditat i un ajust més personalitzat.
Quina és la meva talla de les Nike Dunk?
Si normalment portes una talla 40 de sabatilles Nike, les Dunk de la talla 40 t'haurien d'anar bé, ja que l'ajust coincideix amb la talla indicada.
Estil de llaçada
Si vols portar un estil clàssic amb els cordons lligats, tria la teva talla habitual. Tindràs un ajust cenyit que no t'estrenyerà massa. Aquest estil de llaçada garanteix que el peu estigui subjecte però sense constrènyer-lo.
Si vols un model de llaçada folgat i informal, opta per mitja talla més petita per proporcionar un ajust segur que minimitzi els moviments del peu i el taló i millori la comoditat general.
Text: James Krudop