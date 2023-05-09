Greater Goods: col·lecció Nike Re-Creation. Nike GB

Re-Creation a Londres amb Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation a Londres amb Greater Goods
Nike Re-Creation torna a Londres amb una col·lecció limitada de productes suprareciclats per Greater Goods. Uneix-te a nosaltres i descobreix més informació sobre la col·lecció a través del seu dissenyador principal, en Jaimus.
Coneix el dissenyador principal
En Jaimus, nascut i criat a Londres, sempre ha tingut curiositat per saber com funciona tot, i sempre l'ha apassionat fer que les coses funcionin. A més, té un grau en disseny gràfic i mitjans de comunicació que l'ajuden a potenciar el seu enginy. La seva història amb el món del suprareciclatge va sorgir de manera natural: quan estava aprenent a cosir, en Jaimus va començar a reutilitzar teixits d'altres productes. Això va estimular la seva passió per aquesta pràctica i el va inspirar a crear el seu primer producte: una jaqueta que va convertir en una bossa. Ara, anys després, és el fundador de Greater Goods, un projecte londinenc de disseny pensat per crear productes responsables. En comptes de llençar les peces malmeses, la seva estratègia és guardar les parts del material que encara es puguin fer servir per crear una peça única.
Reinventar productes antics
"El nostre procés creatiu és força extens, però agafem cada peça tal com ens arriba", afirma en Jaimus mentre ens asseiem per parlar de l'última col·lecció Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirada en la seva ciutat natal. "La col·lecció que estem preparant a l'estudi està formada per més de 20 peces úniques, però també tenim una col·lecció feta a la fàbrica que hem dissenyat prèviament per enviar-la després a producció". Està formada per dues parts: una de looks per al dia a dia i una altra de roba esportiva. Tot i que la col·lecció per al dia a dia està suprareciclada pel mateix Jaimus i el seu equip, els teixits complexos de la col·lecció esportiva han permès que la marca col·labori més estretament amb Nike. "Produir peces a gran escala és un procés completament nou per a nosaltres, així que hem hagut de canviar totalment la nostra manera de dissenyar, però amb l'ajuda de Nike ens ha resultat molt fàcil", comenta en Jaimus.
La ciutat de Londres també té un paper molt important pel que fa a la inspiració. "Jo crec que l'estil de Londres és molt variat, hi pots trobar qualsevol cosa". Això també s'aprecia en la seva col·lecció Re-Creation, amb peces úniques inspirades en diferents estils. De fet, algunes de les inspiracions principals d'en Jaimus procedeixen de la comunitat creativa local. "La comunitat sempre està evolucionant i treballant en coses noves. He après moltes coses pel simple fet de participar en aquest espai i d'inspirar-me a través de companys i de gent que conec".
Descobreix les novetats
Nike Re-Creation és un altre pas de l'objectiu Move To Zero de Nike cap a un futur sense residus ni emissions de carboni. Si vols donar un cop d'ull a l'última col·lecció de Re-Creation d'en Jaimus i Greater Goods, pots trobar-la en exclusiva a la Niketown London. Descobreix com pots arribar a aquesta botiga a continuació i visita nike.com/sustainability per obtenir més informació sobre les nostres últimes innovacions.
Nike Re-Creation
Re-Creation a Londres amb Greater Goods
Nike Re-Creation torna a Londres amb una col·lecció limitada de productes suprareciclats per Greater Goods. Uneix-te a nosaltres i descobreix més informació sobre la col·lecció a través del seu dissenyador principal, en Jaimus.
Coneix el dissenyador principal
En Jaimus, nascut i criat a Londres, sempre ha tingut curiositat per saber com funciona tot, i sempre l'ha apassionat fer que les coses funcionin. A més, té un grau en disseny gràfic i mitjans de comunicació que l'ajuden a potenciar el seu enginy. La seva història amb el món del suprareciclatge va sorgir de manera natural: quan estava aprenent a cosir, en Jaimus va començar a reutilitzar teixits d'altres productes. Això va estimular la seva passió per aquesta pràctica i el va inspirar a crear el seu primer producte: una jaqueta que va convertir en una bossa. Ara, anys després, és el fundador de Greater Goods, un projecte londinenc de disseny pensat per crear productes responsables. En comptes de llençar les peces malmeses, la seva estratègia és guardar les parts del material que encara es puguin fer servir per crear una peça única.
Reinventar productes antics
"El nostre procés creatiu és força extens, però agafem cada peça tal com ens arriba", afirma en Jaimus mentre ens asseiem per parlar de l'última col·lecció Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirada en la seva ciutat natal. "La col·lecció que estem preparant a l'estudi està formada per més de 20 peces úniques, però també tenim una col·lecció feta a la fàbrica que hem dissenyat prèviament per enviar-la després a producció". Està formada per dues parts: una de looks per al dia a dia i una altra de roba esportiva. Tot i que la col·lecció per al dia a dia està suprareciclada pel mateix Jaimus i el seu equip, els teixits complexos de la col·lecció esportiva han permès que la marca col·labori més estretament amb Nike. "Produir peces a gran escala és un procés completament nou per a nosaltres, així que hem hagut de canviar totalment la nostra manera de dissenyar, però amb l'ajuda de Nike ens ha resultat molt fàcil", comenta en Jaimus.
La ciutat de Londres també té un paper molt important pel que fa a la inspiració. "Jo crec que l'estil de Londres és molt variat, hi pots trobar qualsevol cosa". Això també s'aprecia en la seva col·lecció Re-Creation, amb peces úniques inspirades en diferents estils. De fet, algunes de les inspiracions principals d'en Jaimus procedeixen de la comunitat creativa local. "La comunitat sempre està evolucionant i treballant en coses noves. He après moltes coses pel simple fet de participar en aquest espai i d'inspirar-me a través de companys i de gent que conec".
Descobreix les novetats
Nike Re-Creation és un altre pas de l'objectiu Move To Zero de Nike cap a un futur sense residus ni emissions de carboni. Si vols donar un cop d'ull a l'última col·lecció de Re-Creation d'en Jaimus i Greater Goods, pots trobar-la en exclusiva a la Niketown London. Descobreix com pots arribar a aquesta botiga a continuació i visita nike.com/sustainability per obtenir més informació sobre les nostres últimes innovacions.