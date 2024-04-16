Què pots portar a una festa a la piscina: 6 conjunts de festa per a les aventures estiuenques

Què pots portar a una festa a la piscina: sis conjunts Nike que et poden anar bé
Consells d'estil
Llança't de cap a l'estiu amb un d'aquests conjunts de festa a la piscina… o amb tots. I no t'oblidis de la protecció solar!
Per a moltes persones, l'estiu és sinònim de pícnics espontanis al parc, viatges incomptables a la botiga local de gelats i alguna festa ocasional a la piscina. Si et conviden a passar el dia a la piscina amb amics, hauries de portar un conjunt elegant i informal.
Per decidir què et poses per a l'ocasió, necessitaràs tenir una mica de creativitat, a més de triar un banyador divertit. Hauràs d'escollir quin look lluiràs, com ara un amb peces separades de to sorra o un de colors vius i motius tropicals. Per completar el conjunt, també necessitaràs altres peces de roba. Per exemple, si hi ha alguna activitat esportiva a la festa, com ara un partit de voleibol o pickleball, uns pantalons curts atlètics i una part superior de banyador amb un ajust ferm seran peces imprescindibles.
Pel que fa als accessoris, tria una bossa de mà o una motxilla que sigui prou resistent per portar-hi els objectes bàsics, des de la protecció solar fins a les begudes i els snacks. Això sí, agafa una bossa que aguanti un cert grau d'humitat, ja que no deus pas voler que et quedi l'equipament xop si hi cau una gran esquitxada a sobre.
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Abans de preparar el conjunt per a la festa, però, millor que donis un cop d'ull a l'aplicació del temps. Tingues presents les possibles baixades de temperatura que es poden produir al vespre, sobretot si vas a una piscina que està oberta a la nit. Potser el pas més important per triar el conjunt és decidir si el banyador serà la peça principal o si vols posar més èmfasi a la peça que et posis per sobre, a les sabatilles o a algun altre accessori (sempre que sigui resistent a l'aigua).
Per protegir-te la cara i els ulls dels raigs de sol potents durant el dia, posa't una gorra de pescador o una gorra de beisbol que gestioni la humitat i unes ulleres de sol tintades. I això és tot, bàsicament. Ja estàs a punt per estirar-te a la gandula i desconnectar.
A continuació et presentem sis idees de conjunts per portar a una festa a la piscina i banyar-te amb estil tant a la tarda com a la nit.
Sis conjunts Nike que pots portar a una festa a la piscina
1.Sis conjunts Nike que pots portar a una festa a la piscina
Tens pensat passar més estona fora de l'aigua que a dins? Et presentem una combinació esportiva i vistosa alhora: un banyador semblant a uns sostenidors esportius que ofereix compressió i una subjecció entre lleugera i mitjana tant dins com fora de l'aigua. Segur que no deus voler haver de preocupar-te per la subjecció durant un partit de pickleball o quan colpeges el volant en el bàdminton, sobretot si ets una persona competitiva.
Posa't uns pantalons curts sense folre i d'ajust ample per sobre de la part inferior del banyador per saltar o córrer sense amoïnar-te per si et cauen. Si creus que faràs una capbussada a la piscina, opta per uns pantalons curts confeccionats amb el material Dri-FIT exclusiu de Nike, que s'assequen ràpidament. Així, no tindràs una part inferior xopa que et distregui si et tornes a posar a jugar.
Durant les activitats esportives, posa't unes sabatilles Nike Blazer que marquin estil i tinguin una subjecció ferma.
2.Per als dies de més calor
Durant les tardes caloroses, et recomanem un look elegant de socorrista. Un banyador vermell d'una peça o de dues es pot combinar perfectament amb una ronyonera i unes ulleres de sol polaritzades per crear un estil retro fantàstic. A més, amb la ronyonera tindràs un espai pràctic per desar-hi el telèfon i les claus mentre xerres i fas vida social fora de l'aigua, i les ulleres et serviran per evitar que et toqui el sol als ulls. Completa el look amb unes xancletes amb amortiment.
3.Per remullar-se al vespre
Si la festa a la piscina no comença fins que s'ha post el sol, et suggerim un conjunt d'allò més glamurós. La capa base consta d'un banyador Nike espectacular d'una sola peça amb obertures asimètriques al pit i al voltant de la cintura.
Per lluir els detalls del banyador mentre socialitzes a la vora de la piscina, combina'l amb uns pantalons cargo funcionals o de feina i prescindeix de la part superior. Completa el look amb unes sabatilles vistoses per al dia a dia, com ara unes Dunk de dos colors o totalment blanques.
Si no tens pensat capbussar-te, potencia el conjunt amb alguna joia, com ara un collaret d'or, unes arracades de cèrcol o uns anells gruixuts, que et donaran un toc elegant.
4.Per tapar-se durant els matins frescos
Si la festa on aniràs comença d'hora, tria peces de roba que resisteixin la fresca matinal o la brisa del costat del mar. I doncs, què et cal? Uns pantalons de xandall de teixit de ris, que t'aporten un look propi de la platja tant si tenen els camals amples com si presenten un ajust de tipus jogger. A més, el teixit de ris és el material de què estan fetes moltes tovalloles per a la platja.
Completa aquest look elegant i còmode amb una part superior de màniga llarga oversized. Si ha de fer calor durant el dia, tria una peça de coll ample o d'espatlles obertes perquè els amics puguin veure el banyador que portes a sota. Si no, una dessuadora de coll rodó d'estil tie-dye et donarà tota l'elegància que necessites.
A més, com que potser passaràs fred amb unes xancletes, serà millor que portis sandàlies amb mitjons o unes xinel·les fàcils de posar i de treure que mantindran l'escalfor als peus.
5.Per potenciar el banyador
Si vols una idea de conjunt fabulosa per anar a una festa amb piscina, un suggeriment infal·lible és fer destacar el banyador.
Segur que et plouran els compliments amb un banyador d'estil color block o amb motiu gràfic. Per tal que ressalti més la part inferior, complementa-la amb una samarreta senzilla. Per exemple, una samarreta Hydroguard blanca i llisa quedarà perfecta amb l'estil impactant del banyador i oferirà més protecció contra el sol. Porta unes xancletes fàcils de posar i de treure i prepara't per capbussar-te a la piscina.
Finalment, et recomanem una bossa que sigui prou grossa per dur-hi el disc volador que llançaràs quan siguis a l'aigua.
6.Per a una protecció completa
Si et cremes fàcilment, vols cobrir un tatuatge o no vols (o no pots) deixar gaire pell al descobert, aquest look t'ofereix tot el que necessites.
Posa't una part superior de natació i uns leggings de natació adequats que siguin elegants i modestos alhora. Aquest conjunt està confeccionat amb un material resistent al clor i inclou un factor de protecció +40 contra la llum ultraviolada. Si bé no provocaran compliments, aquestes peces sí que et protegiran del sol. Completa el look amb unes sandàlies gruixudes i unes ulleres de sol destacades.
Text: Gabrielle Kassel