Tres maneres de fer que el fitnes sigui divertit per als infants

No cal que et diguem que, per aconseguir que els més petits s'emocionin per fer alguna cosa (ja siguin tasques, visites al metge o viatges llargs amb el cotxe), la diversió ha d'estar garantida. L'exercici no n'és una excepció. "Si no els ofereixes les activitats físiques com a una font d'entreteniment fins a cert punt, és poc probable que els nens s'hi interessin", diu Karen Santesson, supervisora del Child Development Center de Nike i responsable del programa d'activitats Everybody Moves, que segueix les directrius de Shape America i de la Society of Health and Physical Educators. No saps per on començar? Prova aquestes idees per fer que les activitats físiques amb els més petits siguin més divertides.



01. Converteix les activitats en un joc.

La manera més senzilla (i potser també la més obvia) de fer que l'exercici sigui més entretingut és convertir-lo en un joc, ja que els jocs incorporen activitats físiques d'una forma divertida. Els jocs típics de l'escola, com ara el gat i la rata, el pica paret i el futbol, solen aconseguir la participació dels nens més petits (de 3 a 5 anys), mentre que als nens més grans i als preadolescents sovint els agraden activitats com ara les curses d'obstacles, que són més dinàmiques per al seu interval d'atenció relativament més baix, explica Santesson. Per crear una cursa, col·loca cinc o sis "obstacles" pel jardí o la casa, com ara una pila de coixins que han de saltar per sobre o dos arbres per passar entre ells. Posa un temporitzador i desafia'ls a acabar en un temps determinat mentre els animes durant la cursa.



02. Dona'ls un cert control.

"Als nens els agrada pensar que prenen les seves pròpies decisions, ja que els dona una sensació de control", diu Santesson. Intenta oferir una feina a fer als més petits (de 3 a 6 anys). Digues que vols que siguin els teus companys d'entrenament i que han de seguir la teva rutina de ioga tant com puguin o llançar-te una pilota medicinal lleugera en les pauses entre abdominals. Per als nens més grans, deixa'ls escollir un entrenament o que creïn els seus perquè els facin amb tu. Només han de combinar cinc o sis exercicis que els agradin. "És emocionant veure els nens explicant als seus pares què han de fer. Quan et vegin en moviment i gaudint dels exercicis, serà més probable que vulguin unir-s'hi", afegeix Santesson. Ajuda'ls a trobar noves rutines i exercicis a la col·lecció "Per a tota la família" o "Aprendre els fonaments de l'entrenament", totes dues opcions disponibles a l'aplicació NTC.