Tres maneres de fer que el fitnes sigui divertit per als infants
Moviment
de Nike Training
Com motivar els més petits perquè es moguin.
Vols conèixer el secret per aconseguir que els més petits de la casa es moguin? Fes que sigui divertit. En aquest article, descobriràs tres maneres diferents per afegir un toc divertit a les activitats i aconseguir que els nens i nenes grans i petits comencin a moure's.
No cal que et diguem que, per aconseguir que els més petits s'emocionin per fer alguna cosa (ja siguin tasques, visites al metge o viatges llargs amb el cotxe), la diversió ha d'estar garantida. L'exercici no n'és una excepció. "Si no els ofereixes les activitats físiques com a una font d'entreteniment fins a cert punt, és poc probable que els nens s'hi interessin", diu Karen Santesson, supervisora del Child Development Center de Nike i responsable del programa d'activitats Everybody Moves, que segueix les directrius de Shape America i de la Society of Health and Physical Educators. No saps per on començar? Prova aquestes idees per fer que les activitats físiques amb els més petits siguin més divertides.
01. Converteix les activitats en un joc.
La manera més senzilla (i potser també la més obvia) de fer que l'exercici sigui més entretingut és convertir-lo en un joc, ja que els jocs incorporen activitats físiques d'una forma divertida. Els jocs típics de l'escola, com ara el gat i la rata, el pica paret i el futbol, solen aconseguir la participació dels nens més petits (de 3 a 5 anys), mentre que als nens més grans i als preadolescents sovint els agraden activitats com ara les curses d'obstacles, que són més dinàmiques per al seu interval d'atenció relativament més baix, explica Santesson. Per crear una cursa, col·loca cinc o sis "obstacles" pel jardí o la casa, com ara una pila de coixins que han de saltar per sobre o dos arbres per passar entre ells. Posa un temporitzador i desafia'ls a acabar en un temps determinat mentre els animes durant la cursa.
02. Dona'ls un cert control.
"Als nens els agrada pensar que prenen les seves pròpies decisions, ja que els dona una sensació de control", diu Santesson. Intenta oferir una feina a fer als més petits (de 3 a 6 anys). Digues que vols que siguin els teus companys d'entrenament i que han de seguir la teva rutina de ioga tant com puguin o llançar-te una pilota medicinal lleugera en les pauses entre abdominals. Per als nens més grans, deixa'ls escollir un entrenament o que creïn els seus perquè els facin amb tu. Només han de combinar cinc o sis exercicis que els agradin. "És emocionant veure els nens explicant als seus pares què han de fer. Quan et vegin en moviment i gaudint dels exercicis, serà més probable que vulguin unir-s'hi", afegeix Santesson. Ajuda'ls a trobar noves rutines i exercicis a la col·lecció "Per a tota la família" o "Aprendre els fonaments de l'entrenament", totes dues opcions disponibles a l'aplicació NTC.
"És emocionant veure els nens explicant als seus pares què han fer. Quan et vegin en moviment i gaudint dels exercicis, serà més probable que vulguin unir-s'hi"
Karen Santesson, Centre de Desenvolupament Infantil de Nike
03. Estimula la seva imaginació.
Tant si estàs jugant de manera intensa per activar el seu sistema cardiovascular com si fas que participin al teu entrenament, et recomanem que, com més puguis treure'ls del món real, millor. "Les idees de la imaginació fan que participin amb els seus cervells, cosa que facilita la interacció durant tota l'activitat i redueix el risc de les distraccions", diu Santesson.
Per exemple: La teva filla no és una nena de tres anys, és una papallona que vola d'un extrem a l'altre del jardí. "De quin color són les teves ales?", pots preguntar-li. El teu fill de 10 anys no està fent gambades a la sala d'estar, està donant passos d'una pedra a l'altra per creuar un corrent de lava calenta. Pots preguntar-li: "Quant de temps necessites per escapar del volcà del sofà? Vegem-ho!". La majoria dels nens s'entusiasmaran amb qualsevol cosa si hi mostres una emoció autèntica, i crear una escena imaginària és una manera eficaç de fer-ho. Per captar la seva atenció des del primer moment, prova d'orientar la sessió al voltant d'un dels seus interessos del moment, com ara el ballet, els dinosaures o, fins i tot, un atleta, suggereix Santesson.
Si la resta falla i encara tens problemes per aconseguir que es moguin, Santesson recomana que els ofereixis un premi a manera d'incentiu per fer l'activitat, com ara escollir el berenar del dia o el joc de taula a què jugareu a la tarda. Amb sort, després d'uns dies o setmanes consecutius de divertir-se amb l'exercici, començaran a preferir pel seu compte els jocs físics al temps que passen al sofà.