Estil informal però impecable
Estil personal: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu és una jugadora disciplinada i implacable que destaca per la seva competitivitat a la pista. No obstant això, l'estil personal de l'estrella de la WNBA deixa veure una part més dolça i informal que transmet tranquil·litat i fa que l'atleta pugui lluir un look molt personal portant uns pantalons de xandall.
Per a Sabrina, la comoditat és essencial. La jugadora afirma que el seu estil del dia a dia és informal i senzill, i li agrada fer servir bàsics, com per exemple samarretes blanques, que es poden combinar amb peces formals o informals.
"Continuo portant els xandalls Nike que em posava per viatjar quan jugava a Oregon. Tenen un valor sentimental".
Sabrina Ionescu
A Sabrina li dona seguretat combinar els seus pantalons de xandall més còmodes amb peces més ajustades i estructurades per lluir un look còmode però informal.
Per potenciar el seu look, Sabrina combina teixits amb diverses textures. El seu bàsic elegant preferit és una jaqueta bomber negra.
Quant al color, a Sabrina li agrada portar tons neutres de colors suaus amb peces bàsiques negres o blanques. "No m'agraden els colors massa atrevits, prefereixo els pastels suaus. El meu color preferit és el rosa clar".
Quina peça no t'agrada gens? "Els texans", comenta. "No són tan còmodes com altres tipus de roba, prefereixo portar pantalons de xandall. Es nota que soc atleta, oi?", comenta la jugadora de broma.
Dona un cop d'ull als looks informals de Sabrina i compra ara el seu estil.