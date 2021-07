Esports, noies i pubertat

Els beneficis de l'esport per a les noies

No hi ha cap dubte que l'esport empodera les noies. Tenir un estil de vida actiu de joves pot exercir un impacte positiu molt important a mesura que es fan adultes. Les dades de Women in Sport indiquen que les dones que comencen a fer exercici durant l'adolescència tenen menys tendència a deixar-ho més endavant. Aquest és només un de tots els motius pels quals volem fomentar l'activitat física en les noies fins i tot quan tenen la menstruació.



"L'exercici alleuja els símptomes i les ajuda a sentir-se millor", explica la doctora en Ciències de l'Esport Georgie Bruinvels. Això és així gràcies a l'alliberament d'endorfines, que milloren l'estat d'ànim i permeten relaxar-se. Fer esport en companyia és una bona manera per a les noies d'iniciar-se en el món de l'activitat física. Dona un cop d'ull a la Nike Run App per inspirar-te amb carreres guiades i consells d'entrenament per a tots els nivells. Un cop sàpigues quin és el teu entrenament preferit, et recomanem que el converteixis en una activitat per a tota la família.



L'esport i el moviment són essencials per a una bona salut mental. L'activitat física, independentment dels interessos personals, ajuda les adolescents a descobrir les capacitats del cos i la ment. L'esport dona lloc a amistats i records dels quals poden sentir-se orgulloses. Els ensenya a mantenir-se tranquil·les sota pressió, a controlar l'estrès, a acceptar les derrotes i a prendre's les victòries amb humilitat. Tot això és important per tenir èxit en el futur.



La mentalitat esportiva inculca valors com la disciplina, la concentració i el treball en equip per afavorir la transició des de l'etapa escolar fins a la vida laboral. L'exercici també augmenta els nivells d'energia, aclareix la ment i millora el son i l'estat d'ànim. Segons Women in Sport, el 42 % de les dones que treballen afirma que l'activitat física les ajuda a relaxar-se durant les èpoques més estressants a la feina.(5)



Els entrenadors i els models positius fan que l'esport i l'exercici siguin més accessibles per a les noies. Les activitats motivadores i empoderadores els permeten guanyar confiança dins i fora de la pista, sentir-se amb forces per continuar fent esport i veure'n els avantatges quan són adultes.



Llegeix la Guia d'assessorament per a noies de Made to Play i fes que l'esport sigui més divertit per a elles, ara i en el futur. El projecte Made to Play de Nike té l'objectiu de promoure l'activitat física entre les noies perquè tinguin més salut, èxit i felicitat en les seves vides.