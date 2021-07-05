Esports, noies i pubertat

Pubertat, menstruació i esport
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La pubertat i les noies en l'esport
Pubertat, menstruació i esport
Siguem realistes: la pubertat és una època confusa. Encara que és una part normal del creixement, tots els canvis emocionals i físics que es produeixen generen molta sensació de vulnerabilitat i inseguretat, especialment en les noies. Hem col·laborat amb Women in Sport, una organització benèfica britànica que s'encarrega d'oferir l'oportunitat de practicar esport a dones i nenes. En aquesta organització, que es va fundar el 1984 i té molta experiència en el terreny, són conscients que la pubertat és un moment molt important perquè les noies concebin l'exercici com una activitat divertida, gratificant i saludable. Ja han demostrat moltes vegades que les noies no estan aprofitant els avantatges de l'esport que poden durar tota la vida. Ara, junts, podem canviar aquesta tendència.
La pubertat i la menstruació no haurien de comportar necessàriament una manca d'activitat física, però s'ajunten molts aspectes, com ara la regla, el creixement dels pits, l'olor corporal i l'aparició de pèls a noves zones del cos, que ho compliquen tot plegat i afecten l'autoestima, la motivació i el gaudi que senten les noies per la pràctica de l'esport.
Segons Women in Sport, la gran majoria dels 2,1 milions de noies britàniques entre els 11 i els 16 anys(1) no està aprofitant els avantatges de l'esport. Un 34 % de noies afirma que no participa en les classes d'educació física perquè no els agrada sentir-se observades, mentre que un 35 % no ho fa per manca de confiança.(2) La bona notícia és que aquesta tendència canviarà en el futur. Segueix llegint per descobrir més maneres d'ajudar la següent generació de joves.
El programa Made to Play de Nike anima les noies a convertir-se en líders. Se centra en empoderar la joventut en tots els aspectes mitjançant programes esportius que ofereixen l'oportunitat de viure una vida més saludable, feliç i plena d'èxit a 17 milions de nens i nenes.
Al pati, les noies senten que els altres alumnes es poden riure d'elles si suen, tenen pèls a determinades zones del cos, els surten taques provocades per la menstruació o tenen menys destresa amb l'esport. Tota aquesta ansietat per possibles crítiques i el pensament de competir al mateix nivell minva la seva autoestima, així com la capacitat de fer exercici.
Women in Sport destaca que només un 48 % de les noies d'entre 13 i 16 anys practiquen esports d'equip almenys una vegada a la setmana, en comparació amb el 68 % en el cas dels nois.(3) De fet, l'adolescència és el moment de la vida en el qual més noies deixen de practicar esport o fer exercici. El 42 % de les noies entre els 12 i els 14 anys afirma que eviten fer exercici quan tenen la regla.(4) Això dona lloc a hàbits que són més complicats de canviar en arribar a l'edat adulta.
Els beneficis de l'esport per a les noies
No hi ha cap dubte que l'esport empodera les noies. Tenir un estil de vida actiu de joves pot exercir un impacte positiu molt important a mesura que es fan adultes. Les dades de Women in Sport indiquen que les dones que comencen a fer exercici durant l'adolescència tenen menys tendència a deixar-ho més endavant. Aquest és només un de tots els motius pels quals volem fomentar l'activitat física en les noies fins i tot quan tenen la menstruació.
"L'exercici alleuja els símptomes i les ajuda a sentir-se millor", explica la doctora en Ciències de l'Esport Georgie Bruinvels. Això és així gràcies a l'alliberament d'endorfines, que milloren l'estat d'ànim i permeten relaxar-se. Fer esport en companyia és una bona manera per a les noies d'iniciar-se en el món de l'activitat física. Dona un cop d'ull a la Nike Run App per inspirar-te amb carreres guiades i consells d'entrenament per a tots els nivells. Un cop sàpigues quin és el teu entrenament preferit, et recomanem que el converteixis en una activitat per a tota la família.
L'esport i el moviment són essencials per a una bona salut mental. L'activitat física, independentment dels interessos personals, ajuda les adolescents a descobrir les capacitats del cos i la ment. L'esport dona lloc a amistats i records dels quals poden sentir-se orgulloses. Els ensenya a mantenir-se tranquil·les sota pressió, a controlar l'estrès, a acceptar les derrotes i a prendre's les victòries amb humilitat. Tot això és important per tenir èxit en el futur.
La mentalitat esportiva inculca valors com la disciplina, la concentració i el treball en equip per afavorir la transició des de l'etapa escolar fins a la vida laboral. L'exercici també augmenta els nivells d'energia, aclareix la ment i millora el son i l'estat d'ànim. Segons Women in Sport, el 42 % de les dones que treballen afirma que l'activitat física les ajuda a relaxar-se durant les èpoques més estressants a la feina.(5)
Els entrenadors i els models positius fan que l'esport i l'exercici siguin més accessibles per a les noies. Les activitats motivadores i empoderadores els permeten guanyar confiança dins i fora de la pista, sentir-se amb forces per continuar fent esport i veure'n els avantatges quan són adultes.
Llegeix la Guia d'assessorament per a noies de Made to Play i fes que l'esport sigui més divertit per a elles, ara i en el futur. El projecte Made to Play de Nike té l'objectiu de promoure l'activitat física entre les noies perquè tinguin més salut, èxit i felicitat en les seves vides.
Què poden fer els pares?
Els pares poden garantir que les seves filles tinguin l'oportunitat de gaudir de l'esport i tots els seus avantatges durant la pubertat i al llarg de la vida adulta. Per aconseguir-ho, poden seguir els passos següents:
1. Com abans parleu del tema, millor
No cal que esperis que la teva filla arribi a la pubertat per parlar-ne. La doctora i experta en ciència esportiva femenina Georgie Bruinvels explica el següent: "Hem de trencar el tabú de la menstruació i l'actitud que tenen els nois i les noies cap a aquest tema". Si exploreu junts tot allò relacionat amb l'adolescència, com ara les parts del cos o els canvis físics que es produeixen durant aquesta època com ara l'aparició de pèls, viuran la menstruació i la pubertat amb més naturalitat. Recorda a les noies que no és un camí que hagin de recórrer soles. Explica com va ser la teva pubertat per ajudar-les a guanyar autoestima i sentir-se de gust amb el seu cos a mesura que els canvia l'aparença.
2. Feu exercici en família
Les dades que ha recopilat Women in Sport demostren que tenir una mare activa físicament influeix molt l'actitud de les noies. De fet, les noies que tenen mares aficionades a l'esport tenen el doble de probabilitats de fer-ne i, si els dos pares en practiquen, la probabilitat és gairebé sis vegades superior. Si comenceu a fer esport juntes, la teva filla veurà la confiança que sents en el teu cos durant el cicle menstrual. A més de ser una bona manera de normalitzar la regla, també ajuda a calmar l'ansietat típica dels primers anys de la pubertat. Per això, et recomanem que busquis un entrenament en grup divertit a la Nike Training Club App. El temps que passeu juntes us ajudarà a assolir objectius, crear records i parlar sobre possibles problemes personals. Dona una oportunitat a la nostra col·lecció d'entrenaments en família. Hi ha opcions per a persones amb tot tipus d'experiències i nivells.
3. Deixa la competitivitat de banda
Durant l'adolescència, les noies es fixen en determinats models i intenten ser millors que la resta. És en aquest moment quan les activitats noves, com ara l'escalada amb amics o les carreres a la platja, poden aportar una perspectiva diferent sobre l'activitat física i reduir el sentiment de competitivitat. Practicar esport en companyia és una bona manera d'iniciar les noies en el món de l'activitat física. Dona un cop d'ull a la Nike Run App per inspirar-te amb carreres guiades i consells d'entrenament per a tots els nivells. Un cop sàpigues quin és el teu entrenament preferit, et recomanem que el converteixis en una activitat per a tota la família. Recorda que no hi una única manera de fer exercici. El més important és augmentar el ritme cardíac.
4. Practica esport per alleujar els símptomes de la regla
Encara que la regla i la síndrome premenstrual (SPM) són alguns dels motius pels quals les noies deixen de fer esport, la veritat és que l'activitat física pot alleujar la sensació de malestar i les punxades associades a la menstruació gràcies a les endorfines, unes hormones que milloren l'estat d'ànim i actuen com un analgèsic natural.
"No hi ha cap motiu pel qual les noies hagin de deixar de fer exercici mentre tenen la regla. De fet, els pot ajudar a sentir-se molt millor. Només necessiten una informació adequada i que les animis a fer-ho", comenta la doctora en Ciències de l'Esport Georgie Bruinvels.
5. Prepara-les per a les classes d'educació física
Practicar esport durant la regla provoca molta ansietat a les noies. Women in Sport recomana preparar-les per a aquest moment. Disposar d'una estratègia per participar en activitats físiques pot ajudar-les a sentir-se més segures i, per tant, afavorir la seva participació.
Segons Women in Sport, el 42 % de les noies entre els 12 i els 14 anys evita fer exercici mentre té la regla(6) i el 36 % de noies d'entre 13 i 16 anys no arriba als 60 minuts d'activitat física diària que recomanen els experts(7). Per evitar preocupacions, pots ficar compreses i productes d'higiene personal a la seva bossa d'esport o parlar de la importància de canviar-se de compresa abans i després de fer exercici. Coses com aquestes poden suposar una gran diferència pel que fa a la seva confiança. També pots donar-los desodorant i la roba adequada per fer esport, com uns sostenidors esportius i uns pantalons de recanvi.
Encara que la menstruació i la pubertat generen moltes complicacions, entendre com funciona el cos pot ser molt útil. En el cas de les dones, fer un seguiment del cicle menstrual les ajuda a sentir que controlen el seu cos i saber quin és el millor moment per fer exercici. En suggerir a les noies que revisin els seus cicles hormonals, milloraran la relació amb el seu cos i l'esport, alhora que entenen que tot el que passa al seu cos és normal.
Si vols obtenir més informació sobre com adaptar els entrenaments a les tres fases del cicle menstrual, dona un cop d'ull a la col·lecció Nike Cycle Sync, disponible a la Nike Training Club App.
Aquest article s'ha redactat amb la col·laboració de Women in Sport. Si vols obtenir més informació sobre aquesta organització, trobaràs tot el que busques i més al seu lloc web.
(1) Dades que Women in Sport ha extrapolat de l'enquesta d'Active Lives de Sport England sobre nens i adolescents (2018-19)
(2) Recerca conjunta de WiS i YST (2017)
(3) Enquesta Active Lives sobre nens i adolescents
(4) Recerca conjunta de WiS i YST (2017)
(5) Recerca principal de WiS
(6) Youth Sport Trust i Women in Sport, enquesta de Girls Active (2017)
(7) Enquesta Active Lives Children and Young People de Sport England (2018)