Entrenar els més petits amb claredat

Com més curt, millor

"Els més petits tenen uns nivells d'energia molt elevats", diu Elaisa, cosa que significa que no volen quedar-se parats massa temps. Has d'intentar que les instruccions no arribin al 20 % de tota la sessió, de manera que puguin tenir molt de temps per estar actius. Només has d'assegurar-te que tens prou temps per comunicar-te clarament.



Quan vulguis comprovar com ho estan fent, demana'ls que t'ho indiquin amb una escala de l'1 al 5, de manera que puguis ajustar la formació sobre la marxa. Elaisa també troba que els nens i les nenes responen bé a la tècnica de celebrar cada èxit, per petit que sigui.



Això és tot! Si aquests consells d'entrenament et semblen útils, tens al teu abast més suggeriments perquè la teva família i tu pugueu donar-ho tot.