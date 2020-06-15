Entrenar els més petits amb claredat

Com treballar amb els més petits amb claredat
Consells
de Nike Training
Fes servir instruccions clares i directes perquè els més petits puguin gaudir de més temps per jugar.
Descobreix com pots mantenir l'atenció dels més petits durant les activitats mitjançant instruccions breus i rellevants. Això fa que es diverteixin més i que tu hagis d'esforçar-te menys. Tothom hi surt guanyant!
Quan els nens i les nenes passen molt de temps a casa, poden tornar-se inquiets (és a dir, necessiten alliberar molta energia). Per ajudar-te, hem anat explicant els sis consells claus de l'assessorament perquè ells no deixin de moure's.
El consell d'aquesta setmana és "comunicar-se amb un estil clar i directe" i, per això, parlem amb Elaisa Bonorden, entrenadora a les Girl Night Sessions de Nike a l'Skatehalle de Berlín.
El coneixement és clau
Durant diversos anys, Elaisa ha ensenyat a patinar als nens i nenes que visiten l'Skatehalle. El seu mètode? "Prova-ho tu primer. D'aquesta manera podràs comprovar-ne la dificultat. Això t'ofereix una perspectiva millor del que els més petits hauran d'aprendre durant la sessió i dels problemes que poden sorgir".
"Com més saps sobre l'esport que fan, més clares i precises seran les instruccions que els donaràs", explica Elaisa. "Per tant, investiga els temes que vols tractar abans de començar la sessió d'entrenament".
Com més curt, millor
"Els més petits tenen uns nivells d'energia molt elevats", diu Elaisa, cosa que significa que no volen quedar-se parats massa temps. Has d'intentar que les instruccions no arribin al 20 % de tota la sessió, de manera que puguin tenir molt de temps per estar actius. Només has d'assegurar-te que tens prou temps per comunicar-te clarament.
Quan vulguis comprovar com ho estan fent, demana'ls que t'ho indiquin amb una escala de l'1 al 5, de manera que puguis ajustar la formació sobre la marxa. Elaisa també troba que els nens i les nenes responen bé a la tècnica de celebrar cada èxit, per petit que sigui.
Això és tot! Si aquests consells d'entrenament et semblen útils, tens al teu abast més suggeriments perquè la teva família i tu pugueu donar-ho tot.