Snacks deliciosos sense làctics per a l'escola proposats per dietistes
Nutrició
Seguir una dieta sense làctics pot ser senzill i saborós. T'expliquem quines són les recomanacions dels experts per dinar a l'escola.
Si menjar una porció de pizza o un entrepà de formatge causa problemes digestius als més petits de la casa, potser el culpable és un problema d'intolerància a la lactosa.
La lactosa és un sucre natural que està present a la llet i en altres productes lactis, com ara el formatge, la nata i els gelats. "Amb la intolerància a la lactosa, al cos li falta un enzim digestiu denominat 'lactasa', que és necessari per processar la lactosa", explica Erin Palinski-Wade, dietista certificada, divulgadora certificada sobre contingut relacionat amb la diabetis i entrenadora professional certificada per l'ACE.
En comptes de digerir la lactosa de forma adequada a l'intestí prim, aquesta substància passa sense processar a l'intestí gros (també denominat "còlon"), on es redueix mitjançant un procés anomenat "fermentació", segons explica The American College of Gastroenterology (ACG). Com a resultat d'aquest procés (que implica diversos àcids orgànics, molècules i gasos de diòxid de carboni i hidrogen), les persones amb intolerància a la lactosa experimenten molèsties gastrointestinals.
Quins són els símptomes de la intolerància a la lactosa?
"Els símptomes habituals són gasos, flatositat, restrenyiment i diarrea", explica Jessica Cording, titular d'un màster, dietista certificada, nutricionista i coach de salut nutricional integrada. L'ACG afegeix que les estrebades o els dolors abdominals, així com el moviment sobtat de l'intestí gros, també poden produir-se durant les dues hores següents del consum de lactis. Segons el Boston Children's Hospital, entre 30 i 50 milions de nens i adults estatunidencs pateixen intolerància a la lactosa.
Un altre motiu pel qual els més petits poden necessitar una dieta sense lactosa pot ser l'al·lèrgia a la llet de vaca, que està classificada com un trastorn del sistema immunitari provocat per una resposta de les defenses immunes en presència d'una proteïna de la llet. Això pot provocar una reacció, mitjana o severa, que normalment es manifesta en forma de picor, inflamació, urticària o erupcions. En alguns casos, l'al·lèrgia a la llet pot causar una reacció anafilàctica, la qual cosa pot posar en perill la vida del pacient, segons l'organització Food Allergy Research & Education.
Aproximadament, un 2,5 % dels nens i les nenes estatunidencs menors de 3 anys són al·lèrgics a la llet, la qual cosa fa que aquesta sigui l'al·lèrgia alimentària més comuna entre nadons i adolescents, segons assenyala la FARE. De fet, una revisió publicada en un número de 2019 de Frontiers in Pediatrics afirma que les al·lèrgies alimentàries infantils han incrementat al llarg dels últims 20 anys, tant en els països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament. Tot i que la majoria d'infants acaben superant aquesta condició, l'al·lèrgia a la llet segueix sent una de les al·lèrgies alimentàries més comunes entre els adults.
Palinski-Wade recomana als pares que no facin un autodiagnòstic dels seus fills.
"Si un nen o una nena presenta molèsties quan pren productes lactis, és molt recomanable realitzar una prova d'al·lèrgia", suggereix. "Conèixer la causa exacta del problema és el primer pas per determinar quins aliments poden prendre i quins no".
Deixar de consumir lactosa
Eliminar la lactosa i el calci de la dieta no ha de ser necessàriament un problema. Les dues dietistes diuen que és fàcil evitar les carències alimentàries.
"La majoria de les persones que prenen lactosa ho fan pel calci, però la veritat és que aquest nutrient es pot trobar en altres aliments", assenyala Cording.
Segons la dietista, el tofu, el salmó, les ametlles, els llegums, les mongetes blanques, el bròquil, les verdures de fulla verda fosca i els sucs i cereals enriquits amb calci són algunes de les fonts de calci alternatives.
"A més, moltes de les llets vegetals comercials (com ara la llet d'ametlla i la de soja) estan enriquides amb calci, vitamina D i altres nutrients que podem trobar a la llet amb lactosa", explica.
De nou, Palinski-Wade recomana consultar un professional abans de prendre decisions relacionades amb la dieta dels teus fills.
"Els pares i tutors han de parlar de les necessitats nutricionals dels seus fills amb el seu pediatra o dietista per determinar si els suplements alimentaris poden ser una opció adequada", assenyala.
Snacks sense lactosa perfectes per als més petits
Per aconseguir que els més petits prenguin aliments saludables i sense lactosa, Palinski-Wade diu que és molt important oferir-los opcions que puguin trobar a la cuina de casa.
"Hi ha una alternativa per a la majoria d'aliments i snacks amb lactosa", assenyala. "Els nens i nenes més grans poden aprendre a llegir les etiquetes dels aliments amb l'ajuda d'un dietista certificat, ja que aquest professional pot ajudar-los a identificar al·lèrgens potencials pel seu compte", afegeix.
A continuació, les dietistes ofereixen vuit idees senzilles de snacks sense lactosa perquè els petits de la casa puguin començar el curs escolar amb bon gust.
Idees de snacks ràpids per als més petits:
- Iogurt sense lactosa (per exemple, de soja o coco) amb fruita. Palinski-Wade afegeix: "Si la intolerància és a la lactosa o a la proteïna A1 (una proteïna específica que es troba a la llet amb lactosa), pots triar marques de iogurt i llet sense lactosa, així com productes que només continguin la proteïna A2, com el iogurt de cabra".
- Formatge vegà, pastanaga baby i galetes salades de cereals integrals.
- Api untat de mantega de cacauet i fruits del bosc.
- Hummus, verdures tallades i galetes salades o una torrada de cereals integrals.
- Guacamole, verdures tallades i galetes salades o una torrada de cereals integrals. "Potser també un ou dur, per afegir una mica més de proteïna", afegeix Cording.
- Una torrada de cereals integral amb mantega de fruita seca o llavors.
- Snacks a base de cigrons (normalment es poden trobar al passadís dels snacks) "Aquestes opcions poden ser molt pràctiques i proporcionar una combinació equilibrada de proteïna, fibra i carbohidrats complexos", explica Cording.
Text: Amy Capetta