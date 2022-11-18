Els millors polos Nike per a home
Guia de compra
Els polos Nike t'ofereixen tot allò que necessites quan l'ocasió demana una samarreta amb coll, tant per anar al camp de golf o al despatx com per sortir de nit.
Per a un toc d'estil: polos Nike per al dia a dia
Des d'estampats florals atrevits o colors llampants fins a elegants dissenys minimalistes, els polos Nike per al dia a dia t'ofereixen comoditat sense perdre de vista l'estil. Presenten un ajust ample i incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT per gestionar la suor.
Gràcies a la mescla de cotó i polièster, les puntes del coll no es dobleguen, no apareix borrissol al teixit i la peça no perd la forma. Si els rentes adequadament, els polos Nike per al dia a dia semblaran nous fins i tot al cap de moltes rentades.
Per al camp de golf: polos de golf Nike
Els polos de la col·lecció Nike Golf estan disponibles en diversos colors, inclosos els tons clàssics. També hi ha opcions amb ajust entallat, màniga llarga i ajust més ample. Els polos de golf Nike incorporen la tecnologia Dri-FIT, que et garanteix transpirabilitat i comoditat més enllà del 18è green.
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Per a la pista: polos de tennis Nike
Els polos de tennis Nike presenten mànigues que et permetran fer els teus swings, serveis i volees sense que s'arrugui el teixit ni et tibin les costures. El teixit una mica elàstic està dissenyat per acompanyar els teus moviments, tant quan t'ajupis per recollir la pilota com quan vulguis fer un globus.
Gràcies a la tecnologia Dri-FIT, la frescor i la transpirabilitat es mantenen des de l'entrada a la pista fins al final d'un llarg set. Pos triar un polo de tennis en un color llis llampant o bé amb una franja subtil a la màniga, o apostar per un look més atrevit amb el logotip exclusiu del bou de Rafael Nadal estampat al pit.
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Per a la pista: polos de tennis Nike
Els polos de tennis Nike presenten mànigues que et permetran fer els teus swings, serveis i volees sense que s'arrugui el teixit ni et tibin les costures. El teixit una mica elàstic està dissenyat per acompanyar els teus moviments, tant quan t'ajupis per recollir la pilota com quan vulguis fer un globus.
Gràcies a la tecnologia Dri-FIT, la frescor i la transpirabilitat es mantenen des de l'entrada a la pista fins al final d'un llarg set. Pos triar un polo de tennis en un color llis llampant o bé amb una franja subtil a la màniga, o apostar per un look més atrevit amb el logotip exclusiu del bou de Rafael Nadal estampat al pit.
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Text: Greg Presto