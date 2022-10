Els millors entrenaments per a l'esquena amb manuelles, segons els entrenadors

Ara que tens una llista inicial d'exercicis per a l'esquena amb manuelles, és hora de combinar-los. Hi ha diferents maneres de fer exercicis d'esquena.

"Quan es dissenyen circuits per a l'esquena, prefereixo treballar amb supersèries", afegeix Vesco. Una supersèrie suposa fer dos exercicis seguits, un amb càrrega pesada i l'altre amb càrrega lleugera.

A més, explica que "pots entrenar-te en una trisèrie, en què has de fer tres exercicis seguits i de tres a cinc sèries". Imagina-ho com un entrenament de minicircuit que té tres exercicis en comptes dels cinc o sis que es fan normalment.

També recomana canviar d'exercicis de dos braços a exercicis d'un braç, depenent dels teus objectius, dels pesos que puguis utilitzar i de com se senti el teu cos. "Quan afegeixes l'entrenament unilateral, tens l'oportunitat de millorar els desequilibris i l'estabilitat perquè els exercicis unilaterals requereixen molt més esforç per part del tors", argumenta Vesco.

I hi afegeix: "Els pesos, les repeticions i la programació han de ser específics per a tu, per als pesos que pots utilitzar i per als teus objectius personals". Generalment, si el que busques és guanyar força, has d'utilitzar més pes i fer menys repeticions. En canvi, segons Vesco, si el que busques és augmentar la resistència, has de fer servir menys pes i fer més repeticions.

Segons les recomanacions de la National Strength and Conditioning Association, la combinació del pes adequat amb els intervals de repeticions et permetrà aconseguir els teus objectius de manera eficaç. Per exemple, si vols augmentar la força, utilitza càrregues més altes i fes menys repeticions. D'altra banda, si el que vols és millorar la teva resistència muscular, utilitza càrregues més baixes i fes més repeticions.

Text: Amy Marturana Winderl