Els millors abrics d'hivern Nike per a dona
Guia de compra
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Si vius en un lloc amb un clima hivernal fred o hi vas de viatge, et cal un abric d'hivern. N'hi ha una gran varietat per escollir: jaquetes embuatades amb aïllament, peces de protecció per al mal temps, jaquetes càlides de teixit Fleece, parques... Aquesta guia presenta les millors jaquetes d'hivern Nike, que ofereixen una combinació perfecta entre estil i calidesa.
Descobreix els millors abrics d'hivern Nike per a dona perfectes per a les teves necessitats.
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Els millors abrics d'hivern Nike per a dona
1. Jaquetes embuatades amb farciment sintètic
Les jaquetes embuatades amb farciment sintètic Nike ofereixen aïllament contra el vent fred de l'hivern. Alguns models incorporen l'aïllament Thermore, que conté fibres d'ampolles de plàstic reciclades en un 100 % i imita el look i la sensació del farciment de plomes.
Moltes jaquetes embuatades amb farciment sintètic Nike també estan confeccionades amb la tecnologia Nike Therma-FIT, que regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa.
Si tens previst portar la jaqueta en llocs on plou molt, busca un model amb caputxa i un acabat repel·lent a l'aigua per evitar mullar-te.
2. Jaquetes embuatades amb farciment de plomes
Si busques una jaqueta embuatada que mantingui l'escalfor i que alhora sigui lleugera, et suggerim triar una jaqueta amb farciment de plomes. Aquests abrics no estan dissenyats per donar sensació de volum, sinó per oferir una protecció completa contra el fred, especialment els models més llargs, que arriben fins a la meitat dels bessons.
Si necessites més protecció davant del mal temps, busca abrics confeccionats amb la tecnologia Nike Storm-FIT, que proporciona resistència contra inclemències com el vent i l'aigua per mantenir la calidesa i evitar que et mullis en condicions meteorològiques adverses.
3. Anoracs
Els anoracs Nike són una opció lleugera per portar sobre una dessuadora o sota una jaqueta més voluminosa quan necessites una mica més de calidesa.
Alguns models preparats per a l'hivern, com l'anorac Nike Dri-FIT Bliss Luxe, arriben fins a mitja cuixa per oferir més protecció i incorporen cintura regulable i caputxa per personalitzar-ne l'ajust i plantar cara a les inclemències del temps.
4. Jaquetes impermeables
Les jaquetes per a la pluja Nike, confeccionades amb polièster impermeable i repel·lent a l'aigua, ajuden a mantenir la pluja a ratlla gràcies a teixits duradors i elements com els punys i els cordons elàstics i la caputxa amb visera.
Si busques una jaqueta impermeable per entrenar-te, les jaquetes impermeables específiques de running també incorporen caputxa i protecció contra el vent i la pluja perquè puguis córrer sense mullar-te a la carretera, en camins o en pista.
5. Parques
En condicions gèlides, tria una parca que arribi fins a la meitat dels bessons o just per sobre els genolls per aïllar del fred la part superior del cos i les cames. Moltes parques Nike tenen caputxa i incorporen farciment aïllant sintètic.
6. Armilles
Si busques una peça versàtil que també puguis portar quan les temperatures siguin més moderades, decanta't per una armilla. Les armilles de teixit Fleece o amb farciment de plomes Nike Sportswear són perfectes per al dia a dia, i les armilles de running Nike amb aïllament són una bona opció per als entrenaments a l'aire lliure.
7. Jaquetes bomber
Si les jaquetes embuatades no t'acaben de fer el pes, pots optar per una flamant jaqueta bomber. Les jaquetes bomber Nike ofereixen un look més entallat que els voluminosos abrics d'hivern, i es poden portar sense problema sobre una dessuadora amb caputxa o una capa tèrmica.
8. Jaquetes de teixit Fleece
Una peça càlida de teixit Fleece és un bàsic per a la tardor, l'hivern i la primavera. És una opció còmoda per portar per estar per casa o combinar-la amb un conjunt per al dia a dia. La col·lecció per a dona de Nike inclou jaquetes de teixit Fleece de cremallera completa i mitja cremallera, algunes amb teixits suaus i altres amb la tecnologia Nike Therma-FIT per retenir l'escalfor.
9. Equipament Nike All Conditions Gear (ACG)
Les aventures hivernals a l'aire lliure demanen roba Nike ACG. Les jaquetes Nike ACG, dissenyades per fer activitats com baixar pistes d'esquí o explorar camins nevats, presenten teixits duradors i resistents a les inclemències del temps per aguantar les condicions més dures. Molts models incorporen materials GORE-TEX per oferir més protecció en condicions humides.
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Text: Emily Shiffer